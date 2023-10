Wybory 2023 na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy głosują. Kto dostanie się do Sejmu i Senatu?

Trwa głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu 2023 oraz referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze w całej Polsce otwarte są od godz. 7:00 do 21:00. Tak samo jest we Wrocławiu, gdzie odwiedziliśmy Obwodową Komisję Wyborczą numer 46, która mieści się w Szkole Podstawowej nr 74, przy ul. Kleczkowska 2. Już od godziny 7 rano można było tam zauważyć pierwsze kolejki mieszkańców chcących oddać swój głos.

Wybory parlamentarne 2023. Głosowanie rozpoczęte

W całej Polsce uprawnionych do głosowania jest ponad 29 milionów osób. Polacy wybierają na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. W województwie dolnośląskim mieszkańcy wybierają 34 posłów w 3 okręgach wyborczych, a także 8 senatorów. W samym tylko Wrocławiu zagłosować może ponad 535 tysięcy osób. Głosowanie jak na razie przebiega bez incydentów.

Jak głosować?

Wybierając się na głosowanie trzeba zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem, który potwierdza naszą tożsamość. Może być to np.dowód osobisty lub paszport. Lokal wyborczy, do którego jesteśmy przypisani możemy znaleźć na stronie wybory.gov.pl

Głosujący otrzyma 3 karty do głosowania (do Sejmu, do Senatu oraz referendalną). Aby nasz głos był ważny, na kartach do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu trzeba zaznaczyć znak X przy jednym z nazwisk. Z kolei w głosowaniu referendalnym trzeba postawić znak X przy każdym z pytań wybierając jedną z odpowiedzi TAK lub NIE.

Obowiązuje cisza wyborcza

W czasie głosowania w całym kraju obowiązuje cisza wyborcza, która trwa już od północy z piątku na sobotę. Jej zakończenie nastąpi o godz. 21:00 w niedzielę. Zabronione jest prowadzenie w tym czasie agitacji wyborczej i referendalnej. Nie wolno przede wszystkim zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień, czy rozpowszechniania materiałów wyborczych.

Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna. W trakcie ciszy nie można również podawać sondażowych wyników wyborczych - za to grozi grzywna nawet do miliona złotych. Wszelkie informacje o złamaniu zasad ciszy wyborczej należy zgłaszać policji.