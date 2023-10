Wybory 2023 oficjalne wyniki. Oto wyniki wyborów na Dolnym Śląsku

Tłumy w kolejce do głosowania we Wrocławiu. Ludzie czekają godzinę. Jaka jest frekwencja?

Wrocław. W tej komisji głosowanie trwało do 3 nad ranem. Jak to możliwe?

Wybory 2023 oficjalne wyniki

Wybory do Sejmu i Senatu za nami. W niedzielę, 15 października najpierw poznaliśmy wyniki exit poll, a w poniedziałek nad ranem – late poll. To wyniki sondażowe, choć wydają się dość prawdopodobne, to na ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych musimy jeszcze poczekać. W poniedziałek (16 października) od rana spływają już oficjalne dane z poszczególnych komisji.

Wyniki wyborów parlamentarnych

Na naszej stronie znajdziecie znajdziecie oficjalne wyniki do parlamentu, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Będziemy na bieżąco aktualizować wyniki z trzech okręgach na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy, że Dolnoślązacy wybierali posłów w trzech okręgach – okręgu nr 1, okręgu nr 2 oraz okręgu nr 3.

OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW

Okręg wyborczy nr 1 – dane z 17,98 % obwodów głosowania

Prawo i Sprawiedliwość - 37,78 proc.

Koalicja Obywatelska - 30,34 proc.

Trzecia Droga - 11,39 proc.

Nowa Lewica -8,55 proc.

Konfederacja - 7,06 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 3,22 proc.

Polska jest jedna - 1,66 proc.

Okręg wyborczy nr 2 – dane z 30,84 % obwodów głosowania

Koalicja Obywatelska - 35,66 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 34,74 proc.

Trzecia Droga - 12,30 proc.

Nowa Lewica - 7,54vproc.

Konfederacja - 6,27 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,81 proc.

Polska jest jedna - 1,67 proc.

Okręg wyborczy nr 3 - dane z 26,06 % obwodów głosowania

Koalicja Obywatelska - 34,86 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 29,38 proc.

Trzecia Droga - 12,81 proc.

Nowa Lewica - 11,78 proc.

Konfederacja - 7,06 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 2,72 proc.

Polska jest Jedna - 1,39 proc.

Poniżej znajdziecie wyniki i podział mandatów na podstawie badań late poll.