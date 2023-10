Wybory 2023. Prof. Alberski: "Wracamy do podziału na wschód i zachód Polski"

Wrocław. W tej komisji głosowanie trwało do 3 nad ranem. Jak to możliwe?

PKW nieustannie publikuje najnowsze dane z okręgów wyborczych na temat wyników wyborów do Sejmu i Senatu 2023. Dane z około 60 procent okręgowych komisji wyborczych wskazują jasno, że PiS może liczyć na 37,70 proc. głosów, a KO na 28,41 proc. Liczby te ciągle się jednak zmieniają, bo z komisji na bieżąco napływają kolejne wyniki. Przypomnijmy, że według sondażu late poll Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,6 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 31 proc., a Trzecia Droga 13,5 proc. Lewica osiągnęła wynik 8,6 proc. a Konfederacja 6,4 proc. PKW liczy na to, że ostateczne pełne wyniki wyborów 2023 uda się podać we wtorek, 17 września.

"Nie wiemy do końca w jakiej Polsce się znajdujemy"

O komentarz do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce poprosiliśmy pana profesora dr hab. Roberta Alberskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Czy w poniedziałek obudziliśmy w innej Polsce?

- Nie wiemy do końca w jakiej Polsce się obecnie znajdujemy. To, co widzieliśmy wczoraj to jest jednak sondaż wyborczy, zazwyczaj dokładny, ale to jednak prognoza obarczona błędem. W tej chwili mamy wyniki cząstkowe, które nie świadczą o niczym, obrazują jedynie postęp prac Państwowej Komisji Wyborczej. Jak dobrze wiemy najpierw zliczane są głosy z małych miast. Najwięcej do policzenia jest w dużych miastach - mówi nam politolog.

Najprawdopodobniej, gdy będą spływać wyniki z dużych miast wynik będzie się zbliżał do tego prognozowanego w sondażu late poll i ipsos. Profesor zauważa, że najważniejszy jest podział mandatów.

- Jeśli jest tak, jak w sondażu, PiS może liczyć na ok. 200 mandatów, a KO wraz resztą opozycji na 240-250. Zatem wygląda na to, że w Polsce dokona się zmiana władzy.To jednak potrwa, nie stanie się jutro, a bardziej za około miesiąc lub dwa. Wszystko zależeć będzie od prezydenta, kiedy zwoła posiedzenie nowo wybranego Sejmu. Teoretycznie, w połowie listopada Sejm może się zebrać. Drugą sprawą będzie wyłonienie nowego rządu. Artykuł 154 Konstytucji RP daje prezydentowi możliwość zgłoszenia kandydata na premiera. Czym będzie się kierował prezydent, czy kolejnością w wynikach wyboru? Czy zdecyduje się wskazać kogoś z wiekszości opozycji, jeśli tak ułożą się ostateczne wyniki? Na chwilę obecną prognoza z sondaży daje opozycji komfortową sytuację - mówi prof. Robert Alberski.

Jak dodaje,przy założeniu że trzy opozycyjne komitety się nie pokłócą i że rzeczywiście mają większość, w okolicach Bożego Narodzenia będziemy mieli nowy rząd.

Wyjątkowa historyczna frekwencja

Prof. Alberski podkreśla, że mamy do czynienia z historyczną frekwencją wyborczą. Według najnowszych cząstkowych danych o frekwencji w Polsce podczas wyborów 2023 wyniosła ona aż 72,81%. To absolutny rekord.

- Frekwencja jest wyjątkowa, to najwyższa frekwencja nie tylko od 1989 roku, ale i od zawsze. Widać też, że wzrosła ona praktycznie w każdym regionie. Zarówno w tej części, gdzie głosowano na PiS, jak i w tych rejonach, co były za opozycją. Była bardzo duża mobilizacja, ale chyba trochę większa jednak po stronie opozycji. Ponadto zagłosowało bardzo dużo młodych ludzi. Zmiana jest na horyzoncie. Widoczny jest też powrót do podziałów na wschód i zachód Polski, a przypomnijmy, że w poprzednich wyborach parlamentarnych na Dolnym Śląsku wygrał PiS - dodaje politolog.