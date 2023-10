Wybory 2023. Wyniki wyborów na Dolnym Śląsku. Kto wygrał wybory?

Jak sprawdzić swoją komisję wyborczą? Sprawdź, gdzie możesz głosować we Wrocławiu

W niedzielę, 15 października, odbyły się wybory do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu. Według badania exit poll z godz. 21 (badanie IPSOS exit poll dla TVP, Polsatu i TVN) w całym kraju wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 36,8 procent głosów. To powinno dać 200 mandatów.

Drugiej miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, która zdobyła 31,6 procent głosów (163 mandaty); trzecie miejsca zajęła Trzecia Droga z wynikiem 13 procent głosów (55 mandatów).

Na następnych miejscach znalazły się Lewica - 8,6 procent głosów (30 mandatów), Konfederacja - 6,2 procent głosów (12 mandatów). Bezpartyjni Samorządowcy – z wynikiem 2,4 procent głosów, nie przekroczyli progu wyborczego i nie znaleźli się w Sejmie.

Frekwencja wyborcza według exit poll wyniosła 72,9 proc.

Jak głosował Dolny Śląsk? Kto wygrał wybory?

Jak informuje portal tuwroclaw.com, przedstawiając wyniki badania exit poll przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, na Dolnym Śląsku zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska, na którą miał zagłosować 37,8 proc. głosujących.

Na kolejnych miejscach na Dolnym Śląsku znaleźli się:

Prawo i Sprawiedliwość - 24,9 proc.

Nowa Lewica - 12,6 proc.

Trzecia Droga - 11,9 proc.

Konfederacja - 8,6 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 3,2 proc.

Polska Jest Jedna - 0,9 proc.

Kto zdobył mandat na Dolny Śląsku?

Na razie jest za wcześnie, by informować o tym, kto zdobył mandat we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Najpierw musimy poznać wyniki z poszczególnych komisji wyborczych w regionie.

W poniedziałek, 16 października, zaczniemy poznawać cząstkowe wyniki wyborów. Ostateczne, oficjalne wyniki wyborów powinny być znane we wtorek, 17 października.