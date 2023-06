Wynajmował mieszkanie kobietom i je gwałcił. Lista obrzydliwych czynów Radosława D. jest długa

To mogło skończyć się tragedią

Pokłócili się o Pipę! Totalna awantura we Wrocławiu, dzieci patrzyły

Koszmarne mieszkanie we Wrocławiu. Ofiarami były młode kobiety

Lista czynów, o które Radosława D. oskarżyła prokuratura jest bardzo długa. Podczas prowadzonego postępowania ustalono, że mężczyzna w latach 2009-2014 wynajmował młodym kobietom wielopokojowe mieszkanie we Wrocławiu, w którym dochodziło do strasznych rzeczy.

- Prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie łącznie sześć zarzutów dotyczących zgwałcenia, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej, wykorzystania bezbronności i doprowadzenia do obcowania płciowego, znęcania się oraz oszustw – informuje asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy dolnośląskiej policji.

W związku z realną obawą matactwa oraz grożącą podejrzanemu surową karą, prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. - Sąd po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi przez funkcjonariuszy w wielu tomach akt, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące – dodaje Dutkowiak.

Obrzydliwe czyny, których miał dopuścić się podejrzany, zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności. Cały czas trwają czynności śledczych, którzy zbierają dowody na potwierdzenie przestępczej działalność Radosława D.

Apel prokuratury i policji

W związku z toczącym się postępowaniem śledczy apelują o zgłaszanie się osób, które przebywały w mieszkaniu wynajmowanym przez podejrzanego we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 2/12 i miały z nim kontakt lub były świadkami przestępstw. W tej sprawie należy kontaktować się z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub Śląskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.