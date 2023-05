Wystartowała ogólnopolska kampania turystyczna „Wrocław Miasto Przygody”

W ubiegłą środę, 17 maja br. w Warszawie ogłoszono start ogólnopolskiej kampanii turystycznej pod hasłem „Wrocław Miasto Przygody”. Jej celem jest zachęcenie turystów do odwiedzania „Miasta stu mostów”. Kampania potrwa od maja do września br. Jej koszt to ponad 400 tys. zł. Partnerami są Wrocławska Organizacja Turystyczna, ZOO Wrocław, Aquapark Wrocław i Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Miasto Przygody

Parafrazując Mickiewicza: bo kto nie był ni razu we Wrocławiu, ten… nie zaznał przygody w mieście! Najnowsza, precyzyjnie zaplanowana kampania to swoisty przewodnik po stolicy Dolnego Śląska, najpopularniejszych i tych mniej oczywistych zakątkach. Choć i bez tego Wrocław jest bardzo chętnie odwiedzanym miastem.

– 5,8 mln turystów odwiedziło Wrocław w 2022 roku. Jesteśmy atrakcyjnym kierunkiem dla turystów z Polski i nie tylko. My jednak nie chcemy na tym poprzestać. Pokazując Wrocław jako „Miasto Przygody” liczymy, że kolejni odwiedzający poczują niepowtarzalny klimat tego miasta, jego atmosferę, wspaniałe zakątki i życie, którym tętni od rana do wieczora. Z pewnością Wrocław to niekończąca się przygoda! – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Za co turyści kochają Wrocław

Afrykarium we wrocławskim Zoo – od 2019 r. do 2022 r. odwiedziło je ok. 5,5 mln osób;Wrocławski Port Lotniczy – w 2022 r. łącznie przyleciało do Wrocławia ok. 1,3 mln pasażerów. Dzięki nowym połączeiom m.in. do Porto – Lotnisko obsłużyło prawie 3 mln pasażerów, czyli 100 proc. więcej niż w 2021 r.;Wrocławski Aquapark – w 2022 r. z Parku Wodnego skorzystały 2 mln osób.

Gwiazda kina i literatury o Wrocławiu

Uruchomienie kampanii „Wrocław miastem przygody” poprzedził specjalny spot, w którym wystąpili popularni aktorzy, m.in. Daniel Olbrychski.

– Wrocław? To przepiękne wspomnienia, które trwają już blisko 60 lat! Przyjaźnie, wspomnienia z pracy, ale równocześnie z każdym rokiem, zwłaszcza ostatnio, coraz większy zachwyt nad miastem, które tak się przez lata zmieniło – na plus! – komentuje Daniel Olbrychski, aktor teatralny i filmowy. W spocie promującym kampanię zobaczyć można najpopularniejsze we Wrocławiu miejsca: Halę Stulecia, Narodowe Forum Muzyki, Bulwary Dunikowskiego i wrocławski Rynek. Z miastem i kampanią związany jest również Marek Krajewski, autor bestsellerowych powieści kryminalnych.

– Jako autor powieści kryminalnych osadzonych we Wrocławiu, wiem, że to miasto ma wiele do zaoferowania zarówno pod względem historii, jak i przygody. Ta kampania ukazuje pełnię doświadczeń, jakie czekają na każdego, kto odwiedzi Wrocław. Warto dać się porwać tej przygodzie i poznać miasto z zupełnie nowej perspektywy - mówi pisarz Marek Krajewski.

