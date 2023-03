Wystartowała rekrutacja do przedszkoli

Dramatyczna akcja we Wrocławiu

We wrocławskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przygotowano ponad 6,5 tys. miejsc. Mogą się o nie ubiegać dzieci zamieszkujące we Wrocławiu i urodzone w latach 2017–2020.

W tym roku po raz drugi rekrutacja przebiega elektronicznie. Jest to bardzo wygodna forma, ale by z niej skorzystać rodzic musi mieć aktywny profil zaufany lub e-PUAP. Jeśli go nie ma, powinien złożyć wniosek osobiście w placówce.

Wnioski w elektronicznym systemie rekrutacji można składać do 29 marca do 15.00.

– Tak jak w ubiegłych latach, wybieramy trzy placówki. Zaczynając od przedszkola, do którego chcielibyśmy w pierwszej kolejności zapisać dziecko – mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM Wrocławia. – Jeśli nie uda się zakwalifikować dziecka do wybranych placówek, rodzicom zaproponowane zostanie miejsce w innym przedszkolu, które dysponuje wolnymi miejscami – wyjaśnia.

Jeżeli rodzice nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanego miejsca, powinni wziąć udział w drugim etapie rekrutacji (uzupełniającej), który ruszy 12 czerwca.

– Każde dziecko znajdzie miejsce w publicznej placówce – obiecuje Marcin Miedziński. – Jeżeli chodzi o dzieci obcokrajowców, w tym ukraińskich uchodźców, biorą oni udział w rekrutacji na takich samych zasadach – podkreśla.

W obu etapach rekrutacji o przyjęciu dziecka do placówki decyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych. I tu bardzo przydatny może się okazać aktywny status podatnika w programie Nasz Wrocław MAX. To kryterium pojawia się w rekrutacji po raz pierwszy. Dzięki niemu można uzyskać 50 pkt.

– W ten sposób chcemy wyróżnić rodziców, którzy aktywnie biorą udział w kosztach utrzymania miasta. Tzn. rozliczają podatek PIT i mają meldunek stały we Wrocławiu, co jest niezbędne, by posiadać aktywny status Nasz Wrocław MAX – podkreśla Marcin Miedziński.

Po liczbie osób na stałe zameldowanych we Wrocławiu można m.in. dokładniej oszacować niezbędną liczbę miejsc w placówkach oświatowych na terenie danego osiedla, liczbę planowanych inwestycji, jak również przygotować optymalny rozkład jazdy autobusów i tramwajów.

Za aktywny status podatnika w programie Nasz Wrocław, czyli za rozliczenie podatku dochodowego we Wrocławiu, tak jak w ubiegłym roku, można otrzymać 30 punktów.

Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej: rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Więcej miejsc w przedszkolach

W latach 2018–2022 we Wrocławiu przybyło 6 014 nowych miejsc w publicznych przedszkolach. W tym roku będzie ich 9 tys.

Od września ruszają nowe przedszkola przy ul. Asfaltowej i al. Hallera oraz placówki publiczne (wrzesień/październik): Przedszkole LaFi przy ul. Lekcyjnej i Wrocławskie Skauty VII przy ul. Marszowickiej.

Rekrutację do przedszkola przy ul. Asfaltowej prowadzi nr 111 przy ul. Skwerowej 14, a rekrutację do przedszkola przy al. Hallera prowadzi Zespół Przedszkoli nr 1 przy ul. Kolbuszowskiej 6.

W tegorocznej rekrutacji na dzieci czeka 6,5 tys. miejsc.

