Za chwilę będzie nas milion! Wrocławian jest o ponad 30 proc. więcej niż wynika ze Spisu Powszechnego

- Zawsze podchodząc do ważnych zmian w mieście zamawiamy analizy eksperckie. Tu musimy wiedzieć, ilu ludzi faktycznie mieszka we Wrocławiu, by w 2024 roku przeprowadzić Kompleksowe Badanie Ruchu. Eksperci z Uniwersytetu Wrocławskiego wzięli pod uwagę aż 11 baz danych krzyżując informacje z nich płynące. Na naszą prośbę wskazali liczbę wszystkich mieszkańców, zarówno zameldowanych, jak i niezameldowanych, a więc także tych nieujętych w rejestrze meldunków stałych i czasowych – tłumaczy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Naukowcy przeanalizowali nie tylko informacje Głównego Urzędu Statystycznego czy Narodowego Spisu Powszechnego, ale także rekrutacje do przedszkoli, lokalizację dużych nowy osiedli, a nawet budynki i kompleksy użytkowania terenu czy System Informacji Przestrzennej Wrocławia. Wreszcie liczbę lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, zamieszkałych i niezamieszkałych.

- Udało nam się podzielić Wrocław na 400 mikroobszarów z dokładną liczbą ludności – mówi prof. Robert Szmytkie, który przewodniczył zespołowi badaczy.

Dane GUS, Narodowego Spisu Powszechnego czy PESEL pokazują, że wrocławian w zależności od sposobu liczenia jest od 600 do 675 tys. Te dane nie biorą pod uwagę imigrantów czy osób niezameldowanych. Wszystkich mieszkających we Wrocławiu jest łącznie niemal 900 tys. W tym gronie nie ma osób dojeżdżających tu do pracy czy szkoły z gmin sąsiadujących.

Samorządowcy w 2024 r. planują zlecenie podobnego szacowania dla wrocławskiego obwarzanka, czyli dziewięciu gmin sąsiadujących w Wrocławiem. Tylko takie wspólne podejście da bazę do harmonijnego rozwoju aglomeracji. Ułatwi to także ustawa metropolitalna, której od kilku lat domagają się duże polskie miasta.

- Jak ważne jest to opracowanie – szczególnie w podziale na mniejsze obszary, pokazuje np. jeden z obwodów Jagodna - gdzie zamieszkuje jak wynika z nowej ekspertyzy prawie 8 tys. osób, a zameldowanych jest tylko 3300. To dla Jagodna realizujemy kolejne inwestycje: powstała szkoła, ul. Lutosławskiego, budujemy TAT, planujemy tramwaj. Swojczyce to drugi przykład – powstały nowe mosty Chrobrego z torowiskiem tramwajowym, projekt dla tramwaju na Swojczyce kończymy i zgłosiliśmy go do programu finansowego Feniks – mówi Monika Kozłowska Święconek z Biura Zrównoważonej Mobilności

Teraz czas na Kompleksowe Badania Ruchu. Wyników możemy spodziewać się na koniec 2024 r.

