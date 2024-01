Zajrzyj pod SŁYNNĄ KOPUŁĘ. Hala Stulecia zaprasza do zwiedzania

Visitor Centre to turystyczna brama do Hali Stulecia oraz interaktywna, multimedialna wystawa przybliżająca zwiedzającym historię zabytku klasy UNESCO, jakim jest Hala Stulecia. Dowiemy się wiele o Maxsie Bergu, genialnym architekcie, który zaprojektował Halę oraz o wrocławskim modernizmie. Na wystawę składają się dotykowe ekrany i mapy, filmowe i dźwiękowe nagrania, a także dwie wirtualne wycieczki opracowane w technologii Virtual Reality. W ich trakcie można poznać samego architekta Hali Stulecia – Maksa Berga, zajrzeć do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, a także, co najbardziej ekscytujące, wzbić się wysoko ponad Halę i Iglicę, aby móc z wysokości poznać kompleks Hali Stulecia i obejrzeć niewiarygodną panoramę Wrocławia.

Godziny zwiedzania:

wtorek – niedziela 10.00 – 17.00

Zwiedzanie wystawy multimedialnej oraz wnętrza Hali Stulecia:

Bilet normalny 30 zł/os.

Bilet ulgowy 25 zł/os.

Bilet rodzinny 55 zł

Bilet grupowy 25 zł/os.

Bilet grupowy dla grup szkolnych 20 zł/os.

