Zbiorniki retencyjne. Ważna inwestycja wrocławskiego MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od ponad 150 lat dostarcza wrocławianom czystą wodę, zajmuje się też odbiorem i oczyszczaniem ścieków. W obliczu postępujących zmian klimatycznych MPWiK wybudowało przy ul. Długiej 67 cztery zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności powyżej 60 tys. m sześc. To tyle, ile pomieści 19 basenów olimpijskich! Każdy ze zbiorników ma pojemność ponad 15 tys. m sześc. i 15 m wysokości. W Porcie Południe powstała też przepompownia, stacja dezodoryzacji powietrza, stacja transformatora oraz sieć rurociągów i komór technicznych.

Co się dzieje ze ściekami nadmiarowymi

Inwestycja pełni ważną rolę podczas intensywnych opadów deszczu – umożliwia gromadzenie ścieków nadmiarowych (powstających w trakcie ulew). Są one przesyłane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”. Nadmiar ścieków pogody deszczowej jest przechwytywany i przekazywany siecią kanalizacyjną do zbiorników retencyjnych. Stamtąd ścieki trafiają do WOŚ na Janówku, dopiero wówczas, gdy ta jest mniej obciążona pracą. To zabezpiecza Odrę przed skutkami niekontrolowanych, gwałtownych opadów deszczu. Na terenie zbiorników retencyjnych funkcjonuje gospodarka obiegu zamkniętego. Do czyszczenia zbiorników używana jest deszczówka.

Gospodarka ściekowa dla Wrocławia

Zadanie „Budowa układu retencyjnego na sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni Port Południe” zostało zrealizowane w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0013/17 pn. „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Faza I”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało udzielone z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie dla ww. projektu została podpisana 30 października 2017 r. Oprócz powyższego, zaplanowano przy okazji tego projektu kilkanaście innych zadań, w tym głównie z zakresu budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wartość całego projektu to ponad 198 mln zł brutto, z czego dofinansowanie unijne to kwota 102 mln zł.

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne posadowione są na płytach fundamentowych o grubości 70 cm. Każda z nich została wybetonowana 1700 m sześc. betonu, a na jej zbrojenie potrzeba było ponad 220 ton stali. Zbiorniki zostały przykryte aluminiowymi kopułami. Zewnętrzne ściany wykonano w innowacyjnej technologii betonu sprężonego. Sprężenie to kontrolowane naciąganie lin stalowych, które zapobiega odkształceniom i rysom powstałym wskutek obciążenia zewnętrznego (tu nagromadzonych w zbiornikach ścieków). Wymiary każdej ze ścian to ok. 12 m wysokości i 148 m bieżącej długości. Każdy zabetonowany element płyty fundamentowej i ściany został poddany tzw. pielęgnacji, czyli zraszaniu i osłanianiu ich matami z geowłókniny. To wspomaga dojrzewanie betonu przez kontrolę jego temperatury i wilgotności.

Artykuł Sponsorowany