Jedno z największych osiedli TBS we Wrocławiu znajduje się na Stabłowicach. Jest położone kwadrans drogi spacerem od Parku Stabłowickiego - jednego z bardziej urokliwych zakątków tej części Wrocławia. Park ten zajmuje powierzchnię ok. 4,5 hektara. Powierzchnia wszystkich terenów zielonych, które należą do TBS Wrocław i są dostępne dla mieszkańców, wynosi blisko 18 hektarów! Zmieściłoby się na nich a ż 25 boisk pił karskich z Tarczyński Areny Wrocław. To pokazuje, jak zielono jest na osiedlach TBS we Wrocławiu.

TBS dba także o miejsca aktywnego wypoczynku i zabawy. Urządzono 5 siłowni „pod chmurką”. Natomiast najmłodsi lokatorzy TBS Wrocław mogą aktywnie odpoczywać na licznych placach zabaw, które są regularnie odnawiane.

i Autor: materiały prasowe ZIELONE OSIEDLA dla mieszkańców

Jak wynająć mieszkanie w TBS Wrocław?

Aktualne ogłoszenia o wolnych mieszkaniach na wynajem są publikowane regularnie na stronie www.tbs-wroclaw.com.pl, w zakładce „Zostań najemcą TBS”. Żeby zostać najemcą, należy wybrać interesujące mieszkanie, a następnie wysłać wniosek o najem wraz z potrzebnymi dokumentami na adres ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl lub złożyć go osobiście w biurze przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104.

Szczegółowe informacje o zasadach najmu są dostępne na stronie internetowej TBS, można też zadać pytania w Biurze Obsługi Klienta: bok@tbs-wroclaw.com.pl, tel. (71) 325 28 95.

Artykuł Sponsorowany