Uciekał przed policją i taranował radiowozy! Ukradł auto kurierowi we Wrocławiu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-16 19:40

Bezczelna kradzież i brawurowy pościg na ulicach Wrocławia! 47-latek wyczekał na odpowiedni moment, po czym odjechał samochodem należącym do kuriera. Mundurowi namierzyli go już na drugi dzień, lecz mężczyzna nie zamierzał się poddać. W trakcie ucieczki zniszczył m.in. dwa radiowozy. Szalony rajd zakończył się zatrzymaniem, a sprawca może spędzić za kratkami 10 lat.

Zuchwała kradzież we Wrocławiu. Złodziej uciekał przed mundurowymi i uszkodził radiowozy. Czeka go do 10 lat odsiadki

W środowe popołudnie, 14 października przy ulicy Nowowiejskiej we Wrocławiu pewien kurier na moment odszedł od swojego auta. Ten krótki czas nieuwagi natychmiast wykorzystał 47-letni złodziej, który wsiadł do dostawczaka i odjechał w siną dal.

Do akcji wkroczyli policjanci z wrocławskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową. Już 15 października namierzyli pojazd. Funkcjonariusze rozpoznali także sprawcę kradzieży, który siedział wewnątrz kabiny. Złodziej nie zamierzał jednak łatwo się poddać.

Skradziony bus i pościg policyjny we Wrocławiu. Trzy pojazdy uległy zniszczeniu

Próbowano zatrzymać kierowcę na ulicy Długiej we Wrocławiu. Sprawca kradzieży rzucił się do szaleńczej ucieczki skradzionym autem. Podczas dynamicznego pościgu ucierpiały łącznie trzy pojazdy. Dwa to nieoznakowane wozy wrocławskiej policji, z kolei trzecie auto było własnością przypadkowej osoby.

Mimo determinacji uciekiniera, funkcjonariuszom ostatecznie udało się go schwytać. Jak się okazało, złodziejem busa kurierskiego był 47-letni mieszkaniec Wrocławia.

Zatrzymany mężczyzna ma wkrótce stanąć przed śledczymi z Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna, by usłyszeć zarzuty. Będą one obejmować m.in. kradzież pojazdu, napaść na mundurowego i zignorowanie sygnałów do zatrzymania się.

47-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Z kolei wrocławska policja złożyła już wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

Samochód wrócił do właściciela w niespełna dobę od kradzieży.

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