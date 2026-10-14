Amazon szykuje się na przedświąteczne szaleństwo. Zatrudni ponad 10 tys. pracowników sezonowych w Polsce

Ponad 10 000 miejsc pracy sezonowej – rekrutacja obejmie wszystkie centra logistyczne Amazon w Polsce.

– rekrutacja obejmie wszystkie centra logistyczne Amazon w Polsce. Wyższe pensje od 1 października 2026 r. – we wszystkich 12 centrach logistycznych Amazon w Polsce pensja pracowników wynagradzanych godzinowo wyniesie od 6 472 do 8 404 zł brutto miesięcznie, wliczając 15-proc. dodatek za przychodzenie do pracy zgodnie z grafikiem1.

– we wszystkich 12 centrach logistycznych Amazon w Polsce pensja pracowników wynagradzanych godzinowo wyniesie od 6 472 do 8 404 zł brutto miesięcznie, wliczając 15-proc. dodatek za przychodzenie do pracy zgodnie z grafikiem1. Te same stawki dla wszystkich – wynagrodzenie obowiązuje zarówno pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez Amazon, jak i przez agencje pracy tymczasowej.

– wynagrodzenie obowiązuje zarówno pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez Amazon, jak i przez agencje pracy tymczasowej. Czasowy dodatek do wynagrodzenia – 2 200 zł brutto za pracę w szczycie sezonu będą mogli otrzymać wszyscy pracownicy. To wzrost o 10% w porównaniu z ubiegłoroczną kwotą 2 000 zł.

Wzrost potrzeb logistycznych Amazona w Polsce

Otwarcie w październiku 12. centrum logistycznego Amazona w Dobromierzu jest dowodem na konsekwentny rozwój sieci firmy w Polsce. Ten rozwój, połączony z naturalnym wzrostem zapotrzebowania w szczytowych okresach zakupowych, generuje zwiększone potrzeby kadrowe. W nadchodzącym sezonie najwięcej nowych pracowników wzmocni zespoły w Sosnowcu, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Okmianach oraz w nowym centrum w Dobromierzu.

- W ostatnim kwartale roku klienci Amazon.pl składają znacznie więcej zamówień, dlatego do ich obsługi w tym roku zatrudniamy do naszych zespołów dodatkowe 10 tysięcy osób. To znacznie więcej niż przed rokiem. Chciałbym podkreślić, że nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia zawodowego, ani specjalnych kwalifikacji. Od pierwszego dnia zapewniamy szkolenia i wdrożenie. Wszyscy pracownicy – sezonowi i stali – mogą również otrzymać czasowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 200 zł brutto. Dla wielu osób praca sezonowa to dopiero początek przygody z Amazon - mówi Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Atrakcyjne warunki finansowe i rozwój w Amazon

Amazon stawia na konkurencyjne wynagrodzenia, dostępne już od pierwszego dnia zatrudnienia. Od 1 października 2023 r. firma wdrożyła podwyżki dla pracowników godzinowych w swoich dwunastu centrach logistycznych na terenie Polski. Obecnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi od 6 472 zł do 8 404 zł, wliczając w to 15-procentową premię za obecność w pracy zgodną z grafikiem. Co ważne, pensja wzrasta wraz ze stażem: pracownicy poziomu początkowego z ponad dwuletnim doświadczeniem w Amazon otrzymują 7 052 zł brutto, a liderzy zespołów z analogicznym stażem – 8 404 zł brutto miesięcznie. Te same, transparentne stawki obowiązują zarówno pracowników zatrudnionych bezpośrednio, jak i tych działających za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

- Grafik pozwala mi pogodzić pracę ze studiami. Lubię też obiady za 1 zł i bezpłatne dojazdy, a to tylko niektóre udogodnienia. Na początku wszystko było dla mnie nowe. Dziś znam procesy i ludzi na zmianie. Osobom, które aplikują pierwszy raz, radzę jedno: nie bójcie się braku doświadczenia, wszystkiego nauczycie się na miejscu - mówi Wiktor Ostrowski, pracownik centrum logistycznego Amazon w Świebodzinie.

O Amazon

Amazon, będący globalnym liderem w sektorze e-commerce, prowadzi działalność w Polsce od 2014 roku. Na dzień dzisiejszy firma bezpośrednio zatrudnia ponad 19 000 pracowników, a jej operacje wspierają dodatkowo ponad 30 000 pośrednich miejsc pracy.

W perspektywie długoterminowej, Amazon znacząco inwestuje w polską gospodarkę. W okresie od 2012 do 2025 roku zainwestowano w kraju ponad 45 miliardów złotych, co przyczyniło się do utworzenia 12 centrów logistycznych, biur korporacyjnych, infrastruktury Amazon Web Services (AWS) oraz trzech Centrów Rozwoju Technologii (Amazon Development Center Poland). Prognozowane inwestycje na lata 2026–2028 wynoszą dodatkowe 23 miliardy złotych. Od marca 2021 roku, wraz z uruchomieniem platformy Amazon.pl, firma skupia się również na zapewnieniu polskim konsumentom szerokiego asortymentu produktów, konkurencyjnych cen oraz efektywnej i szybkiej dostawy.

W październiku 2021 roku Amazon wprowadził na rynek polski usługę Prime. Członkowie Prime otrzymują kompleksowy pakiet korzyści w zakresie zakupów i rozrywki, w tym nieograniczone, szybkie i bezpłatne dostawy milionów produktów z Amazon.pl bez minimalnej wartości zamówienia, dostęp do obszernej biblioteki nagradzanych filmów i seriali w Prime Video, a także darmowe gry w Amazon Luna. Dostępny jest bezpłatny 30-dniowy okres próbny, który można aktywować na stronie www.amazon.pl/prime. Po upływie tego okresu, roczny koszt subskrypcji wynosi 69 zł, natomiast opcja miesięczna to 15,50 zł.