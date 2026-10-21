Nowe zasady na parkingu przy Cmentarzu Osobowickim

Odwiedzający groby na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu od lat mogli liczyć na dodatkowe miejsca parkingowe udostępniane przez wojsko. Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym roku, w dniach 31 października i 1 listopada, parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych również będzie dostępny, ale na zupełnie nowych zasadach.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: "Ważne! Parking przy Cmentarzu Osobowickim na Wszystkich Świętych będzie czynny, ale Sztab Generalny Wojska Polskiego wprowadził ograniczenia wjazdu na tereny wojskowe niektórych marek samochodów".

Decyzja ta podyktowana jest względami bezpieczeństwa.

Długa lista zakazanych marek. Sprawdź, czy twoje auto jest na cenzurowanym!

Największym zaskoczeniem jest wprowadzenie zakazu wjazdu dla pojazdów konkretnych marek oraz aut wyprodukowanych w określonych krajach. Urząd Miejski precyzuje, że na parking nie wjedziemy pojazdami wyprodukowanymi w Chinach, Rosji (i byłym ZSRR), na Białorusi oraz w Korei Północnej.

Lista zakazanych marek obejmuje: AION, AIQAR, ARCFOX, AVATR, BEIJING (BAIC), BESTUNE, BYD, CHANGAN, CHERY, CHERY FULWIN, CHERY NEW ENERGY, CHIREY, COSTIN, COWIN, DEEPAL, DENZA, DFSK, DONGFENG, DR, EXEED, EXLANTIX, FANGCHENGBAO, FARIZON, FAW, FORTHING, FOTON, FREELANDER, GAC, GEELY, GEELY GALAXY, GWM, HONGQI, HUAWEI, ICAUR, JAC, JETOUR, KING LONG, LEAPMOTOR, LEPAS, LEVC, LINGHUI, LUXEED, LYNK&CO, MAXUS, MG, NIO, OMODA/JAECOO, POLESTAR, QROS AUTO, RADAR, RELY, RIICH, SERES, SKYWELL, SOUEAST, SWM, VOLVO (wyprodukowane od 2010 r.), VOYAH, XPENG, YANGWANG, YUTONG oraz ZEEK.

Zakazem objęte będą także pojazdy, których numer VIN zaczyna się od znaków identyfikujących kraj producenta (WMI):

Y3-Y5 - Białoruś

L - Chiny

X3-X0 - Rosja

XS-XW - Rosja (byłe ZSRR)

Zakryj kamerę w samochodzie! To nie jedyne obostrzenie

Podobnie jak w ubiegłym roku, kierowcy muszą pamiętać o dodatkowych wymogach. Wojsko wymaga, aby wszystkie urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk zostały unieszkodliwione na czas pobytu na terenie jednostki.

Jak podkreśla magistrat: "trzeba będzie też zdemontować albo zasłonić kamery i inne rejestratory obrazu. Skutecznie zasłonić należy także czujniki parkowania (kamery) umożliwiające rejestrację obrazu i dźwięku". Co więcej, przedstawiciele wojska będą spisywać numery rejestracyjne wszystkich pojazdów wjeżdżających na parking.

Dlaczego wprowadzono zakaz? Wojsko tłumaczy

Skąd tak rygorystyczne przepisy? Biuro Prasowe UM Wrocławia wyjaśnia, że decyzja ma solidne podstawy prawne i jest związana z obecną sytuacją geopolityczną.

- Obostrzenia te są związane m.in. z Ustawą o obronie Ojczyzny w zakresie zakazu fotografowania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 27 marca 2025 w sprawie trybu oraz terminów wydawania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów, osób lub ruchomości. Właśnie ze względu na trudną sytuację geopolityczną obiekty strategiczne, obiekty wojskowe są chronione

- informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Internauci dopytują i nie kryją zdziwienia

Nowe zasady wywołały falę komentarzy w sieci. Mieszkańcy mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących wprowadzonych ograniczeń.

Jeden z internautów pyta: "A z chińskim telefonem można wejść mimo wyjeżdżania powiedzmy amerykańskim samochodem?".

Inny komentujący poddaje w wątpliwość skuteczność zakazu: "Co za bzdury xD Przecież ros. i chińskie satelity dawno mają porobione zdjęcia tych obiektów".

Pojawiają się również pytania o auta europejskich marek produkowane poza Europą: "A co z autami np niemieckimi produkowanymi w Chinach?".

Długa lista zakazanych marek i numerów VIN sugeruje, że to one będą głównym kryterium kontroli.