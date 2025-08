Ciało młodego chłopaka wyłowione z Odry! Tragedia w pobliżu elektrowni wodnej

Ciało młodego chłopaka wyłowiono z Odry w pobliżu elektrowni wodnej we Wrocławiu w poniedziałek, 4 sierpnia. Zgłoszenie o dryfujących w zbiorniku zwłokach trafiło do służb ratowniczych około godz. 20. Zmarłego podjęli z wody ratownicy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego wraz z policjantami z Komisariatu Wodnego we Wrocławiu. Tego samego dnia ze stawu przy ul. Karpnickiej wyłowiono ciało.