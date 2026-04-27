Czeski Disneyland budzi skrajne emocje. Znajduje się tuż przy granicy z Polską

Anastazja Lisowska
2026-04-27 9:25

Zaledwie dwie godziny drogi od Karpacza, za południową granicą Polski, leży miejsce wywołujące bardzo różne reakcje. Jedni mówią o nim "czeski Disneyland", inni twierdzą, że to "najbrzydsze miejsce w Czechach". Park Mirakulum w Milovicach, bo o nim mowa, od lat przyciąga tłumy, niezależnie od krytycznych ocen dorosłych.

Park rozrywki Mirakulum
Park Mirakulum nie przypomina bajkowego Disneylandu

Turyści oczekujący idealnych, wymuskanych parków rozrywki mogą przeżyć szok. Park Mirakulum w Milovicach nie oferuje bowiem błyszczących dekoracji i lśniących fasad, stawiając raczej na surowy wygląd, lekki chaos i konstrukcje sprawiające wrażenie nietypowego eksperymentu.

Drewniane platformy, krzywe wieże oraz plątanina mostów i tuneli wyglądają nieco przypadkowo. Estetyka jest daleka od modnych, instagramowych standardów, a kolory bywają wyblakłe i stonowane, co jednak stanowi o unikalnym charakterze tego miejsca.

Dzieci uwielbiają Park Mirakulum. Atrakcje w Milovicach

Dorośli turyści często narzekają na wygląd obiektu, jednak najmłodsi są nim oczarowane. To właśnie z myślą o dzieciach, przede wszystkim w wieku od 3 do 12 lat, zaprojektowano cały kompleks o powierzchni przekraczającej 12 hektarów. Na terenie parku zorganizowano liczne atrakcje dla najmłodszych, takie jak:

  • wielkie place zabaw wyposażone w ścianki do wspinaczki,
  • bunkry i podziemne labirynty,
  • zjeżdżalnie oraz kolejki linowe,
  • specjalne wodne strefy do zabawy,
  • duże tereny zielone zachęcające do biegania i odkrywania.

Dawna baza wojskowa stała się hitem. Historia czeskiego Disneylandu

Wygląd parku jest ściśle związany z jego nietypową przeszłością. Kompleks Mirakulum zbudowano na terenie byłej bazy wojskowej, która funkcjonowała w tym miejscu od czasów imperium austro-węgierskiego. W minionym stuleciu teren ten zajmowały siły czechosłowackie, a następnie, po 1968 roku, wojska radzieckie. Zamiast maskować militarną historię, twórcy parku postanowili zintegrować z nowymi atrakcjami dawne bunkry, szerokie place i tunele.

Park w Milovicach przyciąga tysiące turystów mimo kontrowersji

Surowy i dość nietypowy wygląd nie zniechęca odwiedzających. Każdego roku czeski park rozrywki odwiedzają setki tysięcy gości, co czyni go jedną z głównych atrakcji w regionie Czech Środkowych.

