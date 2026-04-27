Czeski Disneyland budzi skrajne emocje. Znajduje się tuż przy granicy z Polską

Park Mirakulum nie przypomina bajkowego Disneylandu

Turyści oczekujący idealnych, wymuskanych parków rozrywki mogą przeżyć szok. Park Mirakulum w Milovicach nie oferuje bowiem błyszczących dekoracji i lśniących fasad, stawiając raczej na surowy wygląd, lekki chaos i konstrukcje sprawiające wrażenie nietypowego eksperymentu.

Drewniane platformy, krzywe wieże oraz plątanina mostów i tuneli wyglądają nieco przypadkowo. Estetyka jest daleka od modnych, instagramowych standardów, a kolory bywają wyblakłe i stonowane, co jednak stanowi o unikalnym charakterze tego miejsca.

Dzieci uwielbiają Park Mirakulum. Atrakcje w Milovicach

Dorośli turyści często narzekają na wygląd obiektu, jednak najmłodsi są nim oczarowane. To właśnie z myślą o dzieciach, przede wszystkim w wieku od 3 do 12 lat, zaprojektowano cały kompleks o powierzchni przekraczającej 12 hektarów. Na terenie parku zorganizowano liczne atrakcje dla najmłodszych, takie jak:

wielkie place zabaw wyposażone w ścianki do wspinaczki,

bunkry i podziemne labirynty,

zjeżdżalnie oraz kolejki linowe,

specjalne wodne strefy do zabawy,

duże tereny zielone zachęcające do biegania i odkrywania.

Dawna baza wojskowa stała się hitem. Historia czeskiego Disneylandu

Wygląd parku jest ściśle związany z jego nietypową przeszłością. Kompleks Mirakulum zbudowano na terenie byłej bazy wojskowej, która funkcjonowała w tym miejscu od czasów imperium austro-węgierskiego. W minionym stuleciu teren ten zajmowały siły czechosłowackie, a następnie, po 1968 roku, wojska radzieckie. Zamiast maskować militarną historię, twórcy parku postanowili zintegrować z nowymi atrakcjami dawne bunkry, szerokie place i tunele.

Park w Milovicach przyciąga tysiące turystów mimo kontrowersji

Surowy i dość nietypowy wygląd nie zniechęca odwiedzających. Każdego roku czeski park rozrywki odwiedzają setki tysięcy gości, co czyni go jedną z głównych atrakcji w regionie Czech Środkowych.