Nowa droga zawodowa

Miejskie Przedsiębiorstwo komunikacyjne we Wrocławiu oferuje pracę zarówno kierującym z doświadczeniem, jak i tym, którzy nigdy nie mieli do czynienia z dużymi pojazdami. – Ja bardzo późno zrobiłam prawo jazdy i nie myślałam, że będę jeździć czymkolwiek poza rowerem – mówi Ilona, która szukając zawodowej zmiany zza biurka trafiła za kierownicę autobusu. Dziś wie, że to była dobra decyzja. W końcu ta praca to coś więcej niż prowadzenie pojazdu od przystanku do przystanku.

Zostań kierującą/kierującym – nawet bez doświadczenia

Ilona została kierowczynią autobusu dzięki bezpłatnemu kursowi na prawo jazdy kat. D, oferowanemu przez MPK Wrocław. Ty również masz taką możliwość. Szkolenie, obejmujące zajęcia teoretyczne oraz „jazdy”, trwa średnio około 4 miesiące. Własny ośrodek szkoleniowy, doświadczeni instruktorzy i przygotowanie do pracy w przyszłym środowisku pracy sprawiają, że już od pierwszych dni na linii czujesz się pewnie.

A co po kursie? Po zdanym egzaminie MPK Wrocław gwarantuje zatrudnienie, a nowym pracownikom oferuje:

wynagrodzenie od 7400 zł brutto na start (w tym: stawka zasadnicza, premia regulaminowa i dodatek frekwencyjny),

pakiet benefitów, m.in. dofinansowanie do opieki medycznej, wypoczynku, świadczenia świąteczne,

bilety komunikacji miejskiej,

pożyczki na preferencyjnych warunkach,

wejściówki na wydarzenia kulturalne i sportowe.

Autor: MPK Wrocław/ Materiały prasowe Wiele możliwości, wspólny kierunek. MPK Wrocław: Znajdź pracę dla siebie

Masz fach w ręku? MPK ma miejsce również dla Ciebie!

Za sprawnym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej stoją jednak nie tylko osoby kierujące pojazdami, ale też ponad 700 specjalistek i specjalistów zaplecza technicznego w obszarze mechaniki i elektromechaniki, ślusarstwa, czy spawalnictwa. To oni czuwają nad bezpieczeństwem i sprawnością pojazdów. – Moja praca to nie tylko mechanika, ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo tysięcy osób, które codziennie korzystają z komunikacji miejskiej. Mająca wpływ na funkcjonowanie Wrocławia. Dzięki nam pasażerowie mogą bezpiecznie dotrzeć do pracy, szkoły czy lekarza. To daje poczucie sensu – mówi pan Sławomir, ślusarz w MPK.

Oferta MPK dla pracowniczek i pracowników zaplecza technicznego jest zróżnicowana ze względu na stanowisko czy doświadczenie zawodowe, ale benefity które na nich czekają, są takie same, jak w przypadku kierowczyń i kierowców autobusów. Mogą też oni liczyć na rozwój zawodowy, pracę na nowoczesnym zapleczu oraz realizację ciekawych, nieszablonowych zadań.

Dni otwarte dla kandydatów

Chcesz sprawdzić, czy MPK to firma dla Ciebie? Miejski przewoźnik regularnie organizuje otwarte wydarzenia rekrutacyjne, kierowane zarówno do osób, które chcą zasilić flotę autobusową (tych zainteresowanych kursami, jak i posiadających już uprawnienia), jak i zaplecze techniczne.

Najbliższe DNI OTWARTE już niebawem:

Dzień Rekrutacji dla kandydatek i kandydatów na kierowców - 28 kwietnia, w godz. 16-18, na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej (wejścia co pół godziny):

- 28 kwietnia, w godz. 16-18, na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej (wejścia co pół godziny): Dzień Zaplecza Technicznego – 23 kwietnia, godz. godz. 15-18, zajezdnia Borek przy ul. Powstańców Śląskich 209.

Szukasz pracy? Koniecznie znajdź chwilę, aby odwiedzić MPK podczas rekrutacyjnych dni otwartych. To okazja, by zobaczyć zajezdnię od środka, poznać sprzęt, porozmawiać z pracowniczkami i pracownikami, czy dowiedzieć się wszystkiego o pracy oraz procesie rekrutacji.

O ofercie MPK Wrocław i aktualnych rekrutacjach możesz również dowiedzieć się więcej na rekrutacja.mpk.wroc.pl (kierowcy) oraz mpk.wroc.pl/kariera (zaplecze techniczne).

Materiał Sponsorowany