Niepokojące zdarzenie na Dolnym Śląsku. Świadek widział spadający balon, trwa akcja służb

Na Dolnym Śląsku trwa akcja poszukiwawcza po zgłoszeniu o możliwym upadku balonu w rejonie Zamku Czocha.

Służby, w tym straż pożarna, policja, śmigłowiec i drony, przeczesują tereny leśne w poszukiwaniu miejsca zdarzenia.

Służby sprawdzają, czy balon faktycznie spadł i czy ktoś potrzebuje pomocy.

Niepokojące zgłoszenie na Dolnym Śląsku. Trwają poszukiwania po możliwym upadku balonu

W sobotnie popołudnie (18 kwietnia) służby zostały postawione w stan gotowości po zgłoszeniu dotyczącym możliwego zdarzenia w rejonie Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Jak informuje Polsat News, świadek miał zauważyć spadający balon w okolicach miejscowości Leśno i Bożkowice.

Zgłoszenie wpłynęło około godziny 15 i natychmiast uruchomiono działania poszukiwawcze. Na miejsce skierowano strażaków oraz policję, którzy rozpoczęli przeszukiwanie terenu.

Służby w akcji. Przeczesują teren z powietrza i z ziemi

W działaniach bierze udział kilka zastępów straży pożarnej, zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej. Do akcji zaangażowano również policyjny śmigłowiec oraz drona, które wspierają poszukiwania z powietrza.

Jak wskazuje portal, według informacji przekazanych przez służby, na tym etapie nie udało się jeszcze odnaleźć miejsca ewentualnego upadku. Nie ma także potwierdzenia, czy w zdarzeniu ktoś ucierpiał.

Jak podaje lokalny portal eLuban.pl, poszukiwania prowadzone są głównie na terenach leśnych w okolicach jeziora przy Zamku Czocha. Służby nadal nie znają dokładnej lokalizacji zdarzenia i nie mają pewności, czy doszło do wypadku oraz czy ktoś wymaga pomocy.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie