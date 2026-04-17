Nowy multimilioner w Polsce! W tym mieście padła wysoka "szóstka" w Lotto

Rekordowa wygrana we Wrocławiu

Totalizator Sportowy potwierdził, że w czwartkowym losowaniu Lotto padła jedna jedyna „szóstka”. Jej wartość to dokładnie 8 637 083,90 zł. Szczęśliwy zakład zawarto we Wrocławiu, w punkcie LOTTO przy ul. Maurycego Mochnackiego 29/1.

To już 32. główna wygrana w historii tej gry odnotowana w stolicy Dolnego Śląska. Co więcej — to pierwsza tak wysoka wygrana w tej konkretnej kolekturze.

Nowy multimilioner nie kombinował. Zaufał losowi i wybrał metodę chybił trafił. Trafione liczby z 16 kwietnia to: 21, 22, 25, 27, 29, 37.

Co można kupić za ponad 8,6 mln zł?

Kwota robi wrażenie. A co można za nią mieć?

Luksusowy apartament w centrum Warszawy lub dwa we Wrocławiu.

Dom z basenem i dużą działką w dowolnym miejscu w Polsce.

Flotę samochodów premium — od Porsche po elektrycznego Mercedesa.

Egzotyczne podróże przez kilka lat, w klasie biznes lub pierwszej.

Inwestycje: kilka mieszkań na wynajem, które same zaczną zarabiać.

A nawet… własną małą firmę, jeśli ktoś marzy o biznesie.

To pieniądze, które pozwalają zacząć życie od nowa — bez kredytów, bez stresu, z ogromnym zapasem na przyszłość.

Jak działa Lotto? Zasady gry w pigułce

Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce. Zasady są proste:

Gracz wybiera 6 liczb z 49 — samodzielnie lub metodą chybił trafił.

Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty.

Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie sześć liczb.

Trafienie 3, 4 lub 5 liczb również daje wygraną, choć odpowiednio mniejszą.

Wysokość „szóstki” zależy od kumulacji i liczby graczy.

Proste zasady, ogromne emocje — i czasem spektakularne wygrane, jak ta wrocławska.

Wrocław znów szczęśliwy

Stolica Dolnego Śląska od lat uchodzi za jedno z najbardziej „szczęśliwych” miast dla graczy Lotto. Teraz do listy milionerów dopisała się kolejna osoba, która — być może — jeszcze nie wie, jak bardzo zmieniło się jej życie.

