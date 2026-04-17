Nowy multimilioner w Polsce! W tym mieście padła wysoka "szóstka" w Lotto

Rekordowa wygrana we Wrocławiu
Totalizator Sportowy potwierdził, że w czwartkowym losowaniu Lotto padła jedna jedyna „szóstka”. Jej wartość to dokładnie 8 637 083,90 zł. Szczęśliwy zakład zawarto we Wrocławiu, w punkcie LOTTO przy ul. Maurycego Mochnackiego 29/1.
To już 32. główna wygrana w historii tej gry odnotowana w stolicy Dolnego Śląska. Co więcej — to pierwsza tak wysoka wygrana w tej konkretnej kolekturze.
Nowy multimilioner nie kombinował. Zaufał losowi i wybrał metodę chybił trafił. Trafione liczby z 16 kwietnia to: 21, 22, 25, 27, 29, 37.
Co można kupić za ponad 8,6 mln zł?
Kwota robi wrażenie. A co można za nią mieć?
- Luksusowy apartament w centrum Warszawy lub dwa we Wrocławiu.
- Dom z basenem i dużą działką w dowolnym miejscu w Polsce.
- Flotę samochodów premium — od Porsche po elektrycznego Mercedesa.
- Egzotyczne podróże przez kilka lat, w klasie biznes lub pierwszej.
- Inwestycje: kilka mieszkań na wynajem, które same zaczną zarabiać.
A nawet… własną małą firmę, jeśli ktoś marzy o biznesie.
To pieniądze, które pozwalają zacząć życie od nowa — bez kredytów, bez stresu, z ogromnym zapasem na przyszłość.
Jak działa Lotto? Zasady gry w pigułce
Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce. Zasady są proste:
- Gracz wybiera 6 liczb z 49 — samodzielnie lub metodą chybił trafił.
- Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty.
- Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie sześć liczb.
- Trafienie 3, 4 lub 5 liczb również daje wygraną, choć odpowiednio mniejszą.
- Wysokość „szóstki” zależy od kumulacji i liczby graczy.
Proste zasady, ogromne emocje — i czasem spektakularne wygrane, jak ta wrocławska.
Wrocław znów szczęśliwy
Stolica Dolnego Śląska od lat uchodzi za jedno z najbardziej „szczęśliwych” miast dla graczy Lotto. Teraz do listy milionerów dopisała się kolejna osoba, która — być może — jeszcze nie wie, jak bardzo zmieniło się jej życie.