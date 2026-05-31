Po Klaudię poleci specjalny samolot do Pekinu. Ojciec 24-latki zabiera głos!

Anna Kisiel
Martyna Urban
Źródło PAP
2026-05-31 21:48

Jest szansa, że już w najbliższych dniach 24-letnia Klaudia Uciechowska wróci do Polski. Studentka z Wałbrzycha od kilku tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Jak poinformował jej ojciec, stan młodej kobiety pozostaje stabilny, choć pojawiły się kolejne poważne komplikacje zdrowotne. Tymczasem rząd potwierdził wysłanie do Chin specjalnego samolotu medycznego.

Historia Klaudii Uciechowskiej poruszyła tysiące Polaków. 24-latka z Wałbrzycha w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie, gdzie studiowała po ukończeniu filologii chińskiej we Wrocławiu. Jej stan gwałtownie się pogorszył, a lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór.

W niedzielę, 30 maja nowe informacje o stanie zdrowia córki przekazał w rozmowie z TVN24 jej ojciec. Jak poinformował, sytuacja pozostaje bez większych zmian, jednak w ostatnim czasie u Klaudii wykryto zakrzepicę żył kończyn dolnych.

Na szczęście lekarzom udało się zapobiec najgorszemu.

Stwierdzono u niej zakrzepicę żył kończyn dolnych, która mogła doprowadzić do zatoru płucnego. Kobieta przeszła zabieg, który pozwolił temu zapobiec – przekazał ojciec 24-latki w rozmowie z TVN24.

Mężczyzna poinformował również, że planowany transport medyczny do Polski ma odbyć się 4 czerwca. Przed podróżą Klaudia przejdzie dodatkowe badania, a polscy lekarze skonsultują się ze specjalistami z Chin, by upewnić się, że lot będzie dla niej bezpieczny.

Jak ustalił TVN24, wraz z zespołem medycznym po Klaudię do Pekinu poleci także jej mama.

Przypomnijmy - o działaniach związanych ze sprowadzeniem młodej Polki do kraju poinformował również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podaje PAP, specjalny samolot medyczny wystartuje do Chin już w poniedziałek rano.

Samolot wystartuje do Chin w poniedziałek,1 czerwca „wcześnie rano”, a na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce – przekazał szef MON.

W opublikowanym wpisie minister podkreślił, że pomoc dla 24-latki jest obowiązkiem państwa.

– Ta pomoc to nasz obowiązek. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie dni pracowali nad potrzebnymi zgodami oraz współpracowali z chińskimi lekarzami. Trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało! Klaudia, czekamy na Ciebie – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wszystkie niezbędne zgody na przelot samolotu zostały już zatwierdzone. Po przylocie do Polski Klaudia ma trafić pod opiekę specjalistów we Wrocławiu.

MON
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
PEKIN
SZEF MON