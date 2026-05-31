Po Klaudię poleci specjalny samolot do Pekinu. Ojciec 24-latki zabiera głos!

Historia Klaudii Uciechowskiej poruszyła tysiące Polaków. 24-latka z Wałbrzycha w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie, gdzie studiowała po ukończeniu filologii chińskiej we Wrocławiu. Jej stan gwałtownie się pogorszył, a lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór.

W niedzielę, 30 maja nowe informacje o stanie zdrowia córki przekazał w rozmowie z TVN24 jej ojciec. Jak poinformował, sytuacja pozostaje bez większych zmian, jednak w ostatnim czasie u Klaudii wykryto zakrzepicę żył kończyn dolnych.

Na szczęście lekarzom udało się zapobiec najgorszemu.

Stwierdzono u niej zakrzepicę żył kończyn dolnych, która mogła doprowadzić do zatoru płucnego. Kobieta przeszła zabieg, który pozwolił temu zapobiec – przekazał ojciec 24-latki w rozmowie z TVN24.

Mężczyzna poinformował również, że planowany transport medyczny do Polski ma odbyć się 4 czerwca. Przed podróżą Klaudia przejdzie dodatkowe badania, a polscy lekarze skonsultują się ze specjalistami z Chin, by upewnić się, że lot będzie dla niej bezpieczny.

Jak ustalił TVN24, wraz z zespołem medycznym po Klaudię do Pekinu poleci także jej mama.

Przypomnijmy - o działaniach związanych ze sprowadzeniem młodej Polki do kraju poinformował również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podaje PAP, specjalny samolot medyczny wystartuje do Chin już w poniedziałek rano.

Czytaj: Wojskowy samolot leci po Klaudię do Chin. Rząd uruchamia specjalną operację

4

Samolot wystartuje do Chin w poniedziałek,1 czerwca „wcześnie rano”, a na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce – przekazał szef MON.

W opublikowanym wpisie minister podkreślił, że pomoc dla 24-latki jest obowiązkiem państwa.

– Ta pomoc to nasz obowiązek. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie dni pracowali nad potrzebnymi zgodami oraz współpracowali z chińskimi lekarzami. Trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało! Klaudia, czekamy na Ciebie – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zatwierdzone są wszystkie zgody na przelot samolotu specjalnego do Chin po Panią Klaudię, naszą rodaczkę, która od wielu dni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Start samolotu jutro wcześnie rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 31, 2026

Wszystkie niezbędne zgody na przelot samolotu zostały już zatwierdzone. Po przylocie do Polski Klaudia ma trafić pod opiekę specjalistów we Wrocławiu.