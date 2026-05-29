6 czerwca Wrocław Biegnie Po Więcej! Wielki koncert i 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton

Na scenie zaprezentuje się plejada gwiazd: zespół BLVM, Ladies of Power, DJ Otek, Sara James oraz ikona polskiego rocka – Agnieszka Chylińska.

Szczegółowy harmonogram wieczoru (6 czerwca 2026 r.):

17:30 – Otwarcie bram stadionu Tarczyński Arena Wrocław

17:45 – Występ zespołu BLVM

18:10 – Występ zespołu Ladies of Power

18:35 – Występ DJ Otek

19:15 – Występ Sara James

20:05 – Występ Agnieszka Chylińska

21:10 – Zakończenie części koncertowej

22:00 – START 12. Tarczyński Nocnego Wrocław Półmaratonu (Aleja Śląska 1)

Meta biegu – na płycie Tarczyński Arena Wrocław

Wstęp na całe wydarzenie koncertowe oraz na trybuny stadionu, z których będzie można komfortowo kibicować biegaczom, jest całkowicie darmowy. Obowiązuje jednak jedna ważna zasada: należy wcześniej pobrać bezpłatną wejściówkę ze strony abilet.pl. Bezpłatny bilet jest niezbędny, aby wejść na trybuny stadionu (wejście do godziny 03:00), ale pozwala na wielokrotne przekraczanie bramek w trakcie nocy.

Osoby uczestniczące wyłącznie w koncercie, które nie planują pozostania na półmaratonie, będą mogły wracać ze stadionu jedynie od strony ul. Królewieckiej. W tej lokalizacji przewidziano zwiększoną liczbę kursów MPK, aby usprawnić i przyspieszyć wyjazd po koncertach.

i Autor: 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton/ Materiały prasowe

Aż 18 punktów kibica na trasie biegu!

Do wspólnego świętowania zachęcamy nie tylko na stadionie. Mieszkańcy i goście mogą głośno dopingować zawodników na trasie biegu. Organizatorzy przygotowali aż 18 punktów kibica, które napełnią całe miasto niesamowitą energią. Na większości z nich czas umilać będą DJ-e, a na niektórych pojawią się wyjątkowe iluminacje świetlne. Przyjdźcie i pomóżcie biegaczom dotrzeć do mety!

i Autor: 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton/ Materiały prasowe

Warto zostawić auto, wybrać darmowy transport

Wychodząc naprzeciw potrzebom logistycznym, miasto przygotowało świetne udogodnienia transportowe. Uczestnicy półmaratonu mogą skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej oraz bezpłatnych połączeń Kolei Dolnośląskich na podstawie swojego numeru startowego. Dodatkowo na ulice Wrocławia wyjedzie tego dnia dedykowana, specjalna komunikacja miejska dostępna dla wszystkich (informacje dotyczące komunikacji).

Zachęcamy do pozostawienia samochodów na przydomowych parkingach oraz pobliskich parkingach Park and Ride. Wybierzcie ekologiczny transport i przyjedźcie po więcej nocnej energii, muzyki i sportowych emocji!