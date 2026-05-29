Wojskowa wyprzedaż we Wrocławiu! Kupisz Honkery, STAR-y i skrzynie

Agencja Mienia Wojskowego organizuje we Wrocławiu kolejny przetarg sprzętu pochodzącego z zasobów armii. Tym razem zainteresowani będą mogli kupić m.in. samochody wojskowe Honker, ciężarówki STAR z cysterną, skrzynie transportowe, elektronikę, wyposażenie warsztatowe, a nawet kultowe menażki i manierki.

Oferta skierowana jest zarówno do kolekcjonerów militariów, jak i osób szukających nietypowego wyposażenia czy pojazdów do renowacji. Wśród przedmiotów przygotowanych do sprzedaży znalazły się również ciągniki oraz różnego rodzaju sprzęt magazynowy.

Kiedy odbędzie się przetarg?

Otwarcie ofert zaplanowano na 10 czerwca 2026 roku o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Zwycięskiej 39 we Wrocławiu.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu muszą wcześniej dostarczyć komplet dokumentów. Termin składania ofert mija 9 czerwca 2026 roku o godz. 15:00. Dokumenty należy złożyć w kancelarii OR AMW przy ul. Sztabowej 32.

Sprzęt można wcześniej obejrzeć

AMW umożliwia wcześniejsze zapoznanie się ze stanem technicznym sprzedawanego wyposażenia. Oględziny zaplanowano na 8 i 9 czerwca w godzinach od 9:00 do 13:00.

Sprzęt będzie dostępny w kilku lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, m.in. we Wrocławiu, Opolu, Oleśnicy, Miliczu, Brzegu czy Bolesławcu. Część pojazdów i wyposażenia będzie można zobaczyć także w wojskowych składach i jednostkach logistycznych.

Każdy może wziąć udział, ale są warunki

W przetargu mogą uczestniczyć osoby prywatne i firmy, jednak konieczne jest wpłacenie wadium. Jego wysokość wynosi 10 procent ceny wywoławczej wybranej pozycji przetargowej. Pieniądze muszą znaleźć się na koncie AMW najpóźniej do 9 czerwca 2026 roku.

Agencja zaznacza, że oferowany sprzęt jest niesprawny technicznie i sprzedawany bez instrukcji obsługi. Dotyczy to również pojazdów wojskowych. Kupujący muszą pamiętać, że samochody zostaną wydane bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych.

Szczegółowe informacje, formularze oraz pełna lista sprzętu dostępne są na stronie Agencji Mienia Wojskowego.