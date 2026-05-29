Poważne utrudnienia kolejowe we Wrocławiu po tragicznym zdarzeniu, do którego doszło pomiędzy stacjami Wrocław Grabiszyn a Wrocław Popowice. Ruch pociągów został ograniczony, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i zmianami w kursowaniu składów.

Tragedia na torach we Wrocławiu. Co się stało?

Do wypadku doszło poza wyznaczonym przejściem i przejazdem kolejowym. Po zdarzeniu konieczne było wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.

- Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie planów swoich podróży i na stronie portalu pasażera i na stronach przewoźników

- przekazała Radiu Eska Marta Pabiańska z biura prasowego PKP PLK.

Na miejscu nadal pracują służby oraz komisja wyjaśniająca okoliczności tragedii.

Nawet 100 minut opóźnienia

Sytuacja mocno odbiła się na kursowaniu pociągów przejeżdżających przez Wrocław. Według informacji z tablic odjazdów największe opóźnienia dotyczą składów dalekobieżnych i regionalnych.

PKP apeluje do podróżnych

Kolejarze apelują do pasażerów o bieżące sprawdzanie komunikatów przewoźników i aktualnych godzin odjazdów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, a część składów może zostać skierowana objazdami.

Oto niektóre z największych utrudnień: