Poważne utrudnienia kolejowe we Wrocławiu po tragicznym zdarzeniu, do którego doszło pomiędzy stacjami Wrocław Grabiszyn a Wrocław Popowice. Ruch pociągów został ograniczony, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i zmianami w kursowaniu składów.
Tragedia na torach we Wrocławiu. Co się stało?
Do wypadku doszło poza wyznaczonym przejściem i przejazdem kolejowym. Po zdarzeniu konieczne było wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.
- Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie planów swoich podróży i na stronie portalu pasażera i na stronach przewoźników
- przekazała Radiu Eska Marta Pabiańska z biura prasowego PKP PLK.
Na miejscu nadal pracują służby oraz komisja wyjaśniająca okoliczności tragedii.
Nawet 100 minut opóźnienia
Sytuacja mocno odbiła się na kursowaniu pociągów przejeżdżających przez Wrocław. Według informacji z tablic odjazdów największe opóźnienia dotyczą składów dalekobieżnych i regionalnych.
PKP apeluje do podróżnych
Kolejarze apelują do pasażerów o bieżące sprawdzanie komunikatów przewoźników i aktualnych godzin odjazdów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, a część składów może zostać skierowana objazdami.
Oto niektóre z największych utrudnień:
- IC HALNY relacji Poznań Główny - Zakopane: 100 minut opóźnienia
- KD SZCZUPAK relacji Milicz - Jelcz-Laskowice: 85 minut opóźnienia
- PR 67523 relacji Wrocław Główny - Ostrów Wielkopolski: 77 minut opóźnienia
- KD 60639 relacji Międzylesie - Rawicz: 56 minut opóźnienia
- IC GWAREK relacji Kraków Główny - Ustka: 49 minut opóźnienia