Prawie 160-letni dworzec otwarty po remoncie. Pasażerowie mogą zagrać w kręgle

Wybudowany w 1868 roku dworzec kolejowy w Oleśnicy po gruntownej modernizacji ponownie przyjmuje podróżnych. Przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych S.A. zaznaczają, że remont skutecznie połączył dbałość o architektoniczne dziedzictwo z innowacjami na miarę XXI wieku.

- Zakończyła się przebudowa pochodzącego z 1868 roku dworca kolejowego w Oleśnicy. Polskie Koleje Państwowe S.A. udostępniły pasażerom zabytkowy, a dzięki zrealizowanej inwestycji nowoczesny obiekt, z komfortową strefą obsługi podróżnych oraz przestrzenią przeznaczoną na aktywność mieszkańców

Jak wskazuje spółka PKP, nowością w wyremontowanym budynku jest połączenie strefy obsługi podróżnych ze strefą publiczną, dedykowaną mieszkańcom. Porozumienie przewoźnika z władzami Oleśnicy pozwoliło stworzyć miejsce do spędzania wolnego czasu. Na dolnej kondygnacji uruchomiono w pełni wyposażoną kręgielnię, natomiast górne piętro zagospodarowała gmina. Oczekujący na pociąg zrobili już zakupy w piekarni i butiku, a niebawem otworzy się tam również przychodnia.

- Przeżywamy dziś w Polsce prawdziwy renesans polskiej kolei - kolei nowoczesnej, dostępnej, bezpiecznej, ale jednocześnie szanującej swoją historię i lokalną tożsamość. Obserwujemy wielki powrót kolei jako fundamentu zrównoważonego transportu i rozwoju społecznego. Wielkie projekty infrastrukturalne są niezwykle ważne, ale równie istotne są inwestycje realizowane w mniejszych miastach i gminach - tam, gdzie kolej pozostaje codziennym środkiem transportu i ważnym elementem życia lokalnych społeczności. Oleśnica jest dziś doskonałym przykładem tego, że nowoczesność może iść w parze z troską o dziedzictwo - mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Oryginalne artefakty na stacji w Oleśnicy

Podczas prowadzonych prac budowlanych odkryto i zabezpieczono szereg cennych elementów historycznych. Obecnie pasażerowie mogą oglądać odnowione arkady nad głównym wejściem, monumentalne żeliwne słupy, a nawet część oryginalnego, polichromowanego stropu ze zlikwidowanej poczekalni pierwszej klasy. Co ciekawe, pozostawiono także akcenty z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym odrestaurowane neony z napisami „bagaż” i „kasy biletowe” oraz unikalną metaloplastykę na drzwiach.

- Dworzec kolejowy w Oleśnicy powstał w okresie intensywnego rozwoju prywatnych kolei w latach 60. XIX w. Wzniesiono go z czerwonej, nietynkowanej cegły w typowym dla tego okresu rozwoju kolei stylu przemysłowym z elementami stylu arkadowego - informuje PKP S.A.

Przedstawiciele polskiego przewoźnika dodają, że odrestaurowany gmach w pełni odpowiada na potrzeby podróżnych z ograniczeniami ruchowymi. Projektanci zdecydowali się usunąć wszelkie bariery przestrzenne, instalując jednocześnie system ścieżek naprowadzających dla osób niewidzących. Pojawiły się również specjalne, wypukłe plany stacji oraz tabliczki wykorzystujące alfabet Braille'a.

Kosztowna modernizacja oleśnickiego węzła PKP

Przeprowadzenie tak szeroko zakrojonych prac budowlanych wiązało się z ogromnymi nakładami. Ostateczny budżet projektu zamknął się w kwocie 58,7 miliona złotych brutto. Rewitalizacja objęła zarówno główny korpus dworca, jak i przyległy do niego teren. Dodatkowo odbudowano dawny, wewnętrzny dziedziniec stacyjny, pełniący w przeszłości rolę zielonej poczekalni na świeżym powietrzu.

- Dzięki zrealizowanej przez PKP S.A. inwestycji dworzec w Oleśnicy zyskał nowe funkcje i nowe oblicze - kolejne już w jego prawie 160-letnich dziejach. (...) Co niezwykle istotne, stał się także atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców. Warto wspomnieć, że dzięki doskonałej współpracy z samorządem miasta w budynku funkcjonuje np. kręgielnia, a obiekt jest w 97 proc. skomercjalizowany. Jestem przekonany, że będzie to ważne miejsce na mapie miasta

- przekazał Alan Beroud z zarządu Grupy PKP. Według najnowszych statystyk, zarządcy szukają najemcy dla jednego, 46-metrowego punktu usługowego. Sam dworzec kolejowy w Oleśnicy odprawia każdego dnia około czterdziestu składów pasażerskich, obsługując w tym czasie niemal cztery tysiące podróżujących.