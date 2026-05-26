Policjanci zatrzymali trzech obywateli Uzbekistanu, którzy są podejrzewani o uprowadzenie i pobicie 22-letniego obywatela Tadżykistanu. Do zdarzenia miało dojść po konflikcie pomiędzy mężczyznami podczas pracy.

Terroryzowali go nożem. Sceny jak z gangsterskiego filmu

Jak wynika z ustaleń śledczych, do całej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu. Pokrzywdzony zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Lubinie i poinformował funkcjonariuszy, że został zaatakowany przez trzech znanych mu mężczyzn.

Według relacji 22-latka sprawcy mieli zaczepić go podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Chwilę później sytuacja eskalowała. Mężczyźni mieli grozić mu nożem, a następnie zmusić go do wejścia do samochodu. Z ustaleń policji wynika, że 22-latek został wywieziony poza miasto. Tam miało dojść do brutalnego pobicia. Po wszystkim sprawcy odjechali. Mężczyzna wrócił do miasta o własnych siłach i zgłosił sprawę funkcjonariuszom. Policja ustalała miejsce pobytu podejrzanych i jeszcze tego samego dnia zatrzymała trzech obywateli Uzbekistanu w wieku 22 i 23 lat.

- Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn - obywateli Uzbekistanu, którzy w ubiegłym tygodniu przy użyciu noża grozili swojemu znajomemu, obywatelowi Tadżykistanu, a następnie zmusili go, aby ten wsiadł do ich auta, po czym wywieźli go za miasto. Mężczyzna został pobity i pozostawiony bez pomocy

- przekazał kom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, a następnie zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Śledczy zarzucają podejrzanym między innymi bezprawne pozbawienie wolności, zmuszanie innej osoby do określonego zachowania, udział w pobiciu oraz kierowanie gróźb karalnych.

- Za bezprawne pozbawienie wolności, zmuszanie innej osoby do określonego działania, udział w bójce oraz groźby cała trójka odpowie teraz przed sądem. Za przestępstwa, o które są podejrzani, może grozić im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności

