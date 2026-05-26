Szymon Nyczke po raz kolejny pokazuje swoim licznym widzom, że prawdziwe kulinarne perełki najczęściej omijają szerokim łukiem bardzo luksusowe lokale. Jeden z najpopularniejszych polskich twórców kulinarnych, gromadzący na samym YouTubie imponującą widownię ponad 2,25 miliona subskrybentów, odwiedził niedawno Wrocław. Zamiast testować wszechobecne burgery czy kebaby, które przyniosły mu przecież ogromną internetową rozpoznawalność, Książulo postawił na wieloletnią i znaną lokalsom plackarnię. Ta decyzja okazała się wybitnym strzałem w dziesiątkę, ponieważ skromny punkt gastronomiczny natychmiast otrzymał kultową i pożądaną przez branżę naklejkę „Muala”.

Książulo testuje wrocławską gastronomię. Placki ziemniaczane hitem

Fani cenią materiały youtubera za niezwykłą naturalność oraz chłodne spojrzenie na potrawy okiem typowego konsumenta bez zbędnego snobizmu. Szymon Nyczke zawsze skrupulatnie weryfikuje proporcję ponoszonych kosztów do smaku wydawanych potraw. Będąc we Wrocławiu, twórca udał się prosto w pobliże Centrum Handlowego Arena zlokalizowanego przy ulicy Komandorskiej. Właśnie w tym konkretnym miejscu funkcjonuje mała, zupełnie zwyczajna budka wydająca klientom klasyczne placki ziemniaczane.

- To są najlepsze placki, jakie jadłem kiedykolwiek na mieście! Biec na te placki trzeba, żadne burgery, żadne kebaby, tylko placki się dla mnie liczą, szczerze mówiąc - wyznał na nagraniu zachwycony Książulo.

Pracownicy smażą danie na bieżąco, oddając w ręce kupujących chrupiące oraz gorące placki. Książulo podkreślił też cennik, uznając obowiązujące stawki za niemal nierealne w dzisiejszej gastronomii.

- 3,50 zł za jednego placka, czyli trzy placki to jest 10 zł... 10,50 zł plus śmietana - 12,50 zł za taką porcję. Świeżo co wysmażone, złociste, prosto z patelni

- mówił Książulo.

Internetowy twórca w opublikowanym filmie dokładnie przeanalizował kulinarne detale placków. Największym sekretem okazał się tu specyficzny sposób obróbki warzywnej masy połączony z dobranymi składnikami pobocznymi.

- Z tego co mówili, to nie trą ziemniaków, tylko mielą. Jest tutaj w nich też odrobinka cebulki, którą gdzieś tam delikatnie czuć. W zasadzie powiedziałbym, że chyba to są idealne placki... Są przepyszne, są bardzo tanie i są prześwieże, po prostu prosto z patelni. Świetne miejsce!

- zachwalał.

Szymon Nyczke wspomina smaki dzieciństwa we wrocławskiej plackarni

Smak sprawił, że Książulo przypomniał sobie piękne lata własnego dzieciństwa.

- Przenosi mnie to naprawdę do babci jakieś, nie wiem, 10-15 lat wstecz. Do tego ta cena, świeżość... Wybitne są te placki! - mówił wzruszony, by po chwili dodać: Ekstra cruncher... Może nie powinienem tego mówić, ale nie wiem czy... czy one nie są lepsze niż mojej babci. Pozdrawiam, mam nadzieję, że się nie obrazi