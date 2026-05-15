Już nie tylko Zakopane. Ten kurort może być hitem wakacji

Anastazja Lisowska
2026-05-15 5:32

Przez lata to Zakopane było pierwszym wyborem Polaków planujących urlop w górach. Dziś coraz częściej uwagę turystów przyciągają jednak karkonoskie miejscowości, a wśród nich szczególnie wyróżnia się kurort położony u stóp Karkonoszy. Znajdziemy tam górskie krajobrazy, rozbudowaną bazę noclegową i spokojniejszą atmosferę niż najbardziej oblegane miejscowości w Tatrach.

Szklarska Poręba przyciąga coraz więcej turystów

Jeszcze do niedawna wielu turystów planujących wakacje w górach automatycznie wybierało Zakopane. Dziś coraz większą popularność zdobywają jednak inne miejscowości, które oferują piękne widoki, liczne atrakcje i bardziej spokojną atmosferę. Wśród nich szczególnie wyróżnia się Szklarska Poręba, która z roku na rok przyciąga coraz więcej odwiedzających. Karkonoski kurort staje się alternatywą dla zatłoczonych Tatr i wiele wskazuje na to, że może być jednym z największych hitów tegorocznych wakacji.

Góry, wodospady i szlaki dla każdego

Jednym z największych atutów miasta jest położenie. Szklarska Poręba stanowi świetną bazę wypadową dla miłośników pieszych wędrówek i rowerowych wycieczek. Turyści mogą stąd łatwo dotrzeć do popularnych atrakcji, takich jak Wodospad Kamieńczyka czy Wodospad Szklarki.

Klimat spokojniejszy niż w Zakopanem

Choć Szklarska Poręba z roku na rok zyskuje na popularności, nadal oferuje bardziej kameralny klimat niż Zakopane. Wielu turystów docenia mniejszy ruch na deptakach, krótsze kolejki do atrakcji i bardziej spokojny charakter miasta.

To także dobra wiadomość dla osób, które chcą uniknąć typowo komercyjnej atmosfery. W Szklarskiej Porębie nadal można znaleźć lokalne pensjonaty, klimatyczne restauracje i miejsca nastawione przede wszystkim na kontakt z naturą.

Szklarska Poręba może być jednym z hitów lata 2026

Wakacyjne trendy pokazują, że turyści coraz częściej wybierają miejsca oferujące naturę, aktywny wypoczynek i spokojniejszą atmosferę. Szklarska Poręba idealnie wpisuje się w te oczekiwania. Bardzo prawdopodobne więc, że w wakacje 2026 to właśnie ten kurort będzie hitem wśród odwiedzających.

