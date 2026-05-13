Gastro Miasto wraca do Wrocławia. Trzy dni smaków, muzyki i relaksu nad Odrą

Przez trzy dni mieszkańcy i turyści będą mogli spróbować kuchni z różnych stron świata – od ramenów, sushi i tacosów, przez włoskie specjały, po klasyczny street food, rzemieślnicze sery i lokalne wina. Wszystko w plenerowej atmosferze, z widokiem na Odrę i Ostrów Tumski.

Smaki z całego świata na Bulwarze Dunikowskiego

Tegoroczna edycja Gastro Miasto zapowiada się wyjątkowo bogato. Organizatorzy przygotowali największą liczbę wystawców w historii wydarzenia, a na miejscu pojawią się zarówno festiwalowe klasyki, jak i mocne debiuty.

Wśród nowych konceptów znajdą się m.in. Kohana Sushi z ramenami, w tym limitowanym Spice Miso przygotowanym specjalnie na Gastro Miasto, Vice Tacos z tacosami i burrito inspirowanymi kuchnią meksykańską czy Cocina Latina z quesadillami i burritos. Nie zabraknie też azjatyckich smaków – Let’s DIM SUM, Chingu czy Poké Poké przygotują propozycje dla miłośników kuchni Dalekiego Wschodu.

Na fanów mięsnych klasyków czekać będą m.in. Pastrami Summer ze swoją kultową kanapką z wołowym pastrami, Amerykański Sen z Philly Cheesesteak oraz Żeberka z autorskimi burgerami i grillowanymi specjałami. Lokalny charakter podkreśli również Stacja Breslau, która zaprezentuje własną interpretację wrocławskiego street foodu.

Nie zabraknie także włoskich i śródziemnomorskich inspiracji. Goście będą mogli spróbować focacci od Marietta Focacceria, dań inspirowanych kuchnią włoską od Pizza Bowl by Bube czy owoców morza i nordyckich smaków serwowanych przez Czarnomorkę. W menu pojawią się też grillowane specjały z południa Europy, iberyjskie mięsa i street foodowe klasyki.

Wino, sery i kraftowe smaki

Jedną z najchętniej odwiedzanych części wydarzenia ponownie będzie Plac Winiarzy i Serowarów. Na uczestników czekać będą regionalne winnice, m.in. Winnica Trzebnicka, Winnica Spokojna czy Winnica Alvarium, a także producenci serów z różnych regionów Polski i Europy.

Na miejscu będzie można spróbować lokalnych trunków, rzemieślniczych produktów i spokojnie odpocząć w strefach chilloutu nad rzeką.

-Gastro Miasto jest już dojrzałym, rozpoznawalnym wydarzeniem, ale cały czas chcemy je rozwijać. Wrocławianie znają się na jedzeniu, podróżują, porównują i są wymagający. Dlatego tak mocno pracujemy nad selekcją wystawców. W tym roku mamy największą liczbę uczestników w historii, dużo premier i bardzo mocne debiuty - mówi Maciej Koła, organizator Gastro Miasto.

Muzyka, relaks i atrakcje dla rodzin

Gastro Miasto to nie tylko jedzenie. W sezonie 2026 za muzyczną scenę odpowiada wrocławski klub Ciało, a podczas inauguracyjnego weekendu o oprawę muzyczną zadba Dynamik Dwarf. W programie pojawią się sety house i tech house, które stworzą letni klimat nad Odrą.

Przez cały weekend na uczestników będą czekały także strefy relaksu, trzy strefy dla dzieci oraz rejsy statkami po Odrze. To propozycja zarówno dla fanów kulinarnych odkryć, jak i osób szukających spokojnego miejskiego wypoczynku.

Gastro Miasto 2026 – najważniejsze informacje

Kiedy? 15–17 maja 2026

Gdzie? Bulwar Dunikowskiego, Wrocław

Wstęp: bezpłatny

Weekend pełen smaków, muzyki i miejskiego luzu nad Odrą zapowiada się jako jedna z najciekawszych majowych atrakcji we Wrocławiu. Jeśli planujecie spędzić czas na świeżym powietrzu i przy okazji odkryć nowe smaki, Gastro Miasto może być obowiązkowym punktem weekendowego planu.

Materiał Sponsorowany