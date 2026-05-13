Aktualizacja, godz. 9:56

Wciąż pojawiają się nowe informacje dotyczące nocnej strzelaniny w Lubinie. Według ustaleń portalu lubin.pl, dwóch młodych mężczyzn zginęło na miejscu, a trzeci został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Na miejscu nadal pracują policjanci oraz prokurator, a śledczy zabezpieczają materiał dowodowy. Prokuratura nie udziela jeszcze oficjalnych informacji. Jak dowiedziało się Radio Eska, pierwsze komunikaty mają pojawić się około południa.

Wcześniej informowaliśmy:

W nocy z wtorku na środę w Lubinie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznej strzelaniny. Wszystko wydarzyło się w jednym z mieszkań przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu Przylesie. Na miejscu pojawiły się liczne służby, a okolica została zabezpieczona przez policję.

Jako pierwszy o sprawie poinformował portal radiowroclaw.pl. Według relacji mieszkańców, w nocy było słychać odgłosy przypominające wystrzały. Chwilę później w rejonie bloku pojawiły się policyjne radiowozy i inne służby ratunkowe. Według doniesień medialnych dramat miał rozegrać się w mieszkaniu znajdującym się na czwartym piętrze jednego z bloków. Nieoficjalnie mówi się o śmierci dwóch mężczyzn.

Na razie śledczy nie potwierdzili tych informacji oficjalnie.

Również reporterzy Radia ESKA usłyszeli od policji jedynie potwierdzenie prowadzenia działań w związku ze sprawą kryminalną. Mundurowi odesłali dziennikarzy po szerszy komentarz do Prokuratury Rejonowej w Lubinie. Po godz. 9 rano w sekretariacie dowiedzieliśmy się, że prokurator nie udzieli informacji przynajmniej do godzin południowych.