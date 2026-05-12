Mieszanka trzech kultur u stóp Gór Bardzkich

Kłodzko to bezsprzecznie jedno z najpiękniejszych i najbardziej fotogenicznych miejsc w Polsce. Miasteczko zlokalizowane u stóp Gór Bardzkich, liczące około 26 tysięcy mieszkańców, może pochwalić się prawdziwie europejską aurą. Na jego unikalny i niezwykle spójny miks architektoniczny złożyła się wielowiekowa historia, w której przenikały się losy trzech sąsiadujących narodów.

- To miejsce z ponad 1000-letnią historią, w której swoją obecność zaznaczyli Czesi, Niemcy i Polacy. Te trzy kultury wpłynęły na rozwój miasta, jego życie gospodarcze i społeczne, a także na jego kształt i charakter

- przypominają przedstawiciele Urzędu Miasta Kłodzka.

Kanał Młynówka w Kłodzku. Rejs gondolą jak w prawdziwej Wenecji

Swoją wyjątkową sławę miejscowość zawdzięcza Młynówce, czyli kanałowi przepływającej tamtędy Nysy Kłodzkiej. Dawne kamienice wyglądają tak, jakby rosły bezpośrednio z tafli wody, kreując bardzo malowniczy krajobraz. Aby w pełni wczuć się w klimat prawdziwej Wenecji, można skorzystać z przystani zlokalizowanej pod Mostem św. Jana i udać się na około 20-minutową wyprawę gondolą. To świetny sposób na podziwianie nadrzecznej architektury z perspektywy płynącej łodzi.

Kiedy wieczorem światła zabudowań odbijają się w powierzchni kanału, cała okolica nabiera magicznego charakteru. Jest to jedno z najchętniej fotografowanych miejsc na mapie całego miasta, idealnie sprawdzające się jako sceneria do mediów społecznościowych czy nocnych fotografii.

Wizytówką Kłodzka jest z pewnością wspomniany wcześniej gotycki Most św. Jana. Historyczna przeprawa łączy główną starówkę z Wyspą Piasek i ze względu na kamienne figury świętych często bywa porównywana do słynnego praskiego Mostu Karola. Jak przekazał kłodzki magistrat, „Rzeźby te fundowano z różnych intencji, a wybór patronów nie był przypadkowy”. Obiekt wzniesiony na przełomie XIII i XIV stulecia to także świetny punkt obserwacyjny z widokiem na kanał i górującą nad zabudowaniami Twierdzę Kłodzką.

Wyspa Piasek i Rynek. Włoskie "slow life" na Dolnym Śląsku

Pomiędzy Młynówką a rzecznym korytem znajduje się Wyspa Piasek, pełniąca funkcję towarzyskiego centrum Kłodzka. Roi się tu od urokliwych kawiarni oraz restauracji, gdzie stoliki ustawiono przy samych barierkach nad wodą, co gwarantuje pełne odprężenie w stylu „slow life”.

Sam Plac Bolesława Chrobrego, czyli kłodzki Rynek, usytuowany jest na stromym wzniesieniu. To właśnie ten układ terenu potęguje iluzję przebywania w kaskadowym włoskim miasteczku. Centralny punkt placu to neorenesansowy ratusz, do złudzenia przypominający bogate florenckie pałace.

- Najstarszą częścią budowli jest średniowieczna wieża z renesansową galerią i barokowym hełmem. Ciekawostką jest żelazny sejf z XIX wieku, ukryty do dziś w murze budynku

- czytamy w informacjach udostępnionych przez miasto Kłodzko.

Twierdza Kłodzko. Zabytek z toskańską panoramą

Nad miastem dominuje masywna Twierdza Kłodzko, uznawana za jedną z militarnych pereł na skalę europejską. Surowa, obronna forma skrywa niesamowity taras widokowy. Spojrzenie z wysokich murów na morze czerwonych dachów i pobliskie wzniesienia budzi silne skojarzenia z toskańskim San Gimignano. Turyści mogą tu zwiedzać ekspozycje historyczne i zagubić się w unikalnym, podziemnym labiryncie dawnych chodników kontrminerskich, stworzonych niegdyś dla obrony przed podkopami wroga.

Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku. Tajemnice ukryte pod kamienicami

Kłodzko oferuje również wyprawę pod ziemię, gdzie znajduje się gęsta sieć zabytkowych piwnic i magazynów, rozciągających się pod ścisłym centrum. Chłodne, klimatyczne korytarze to doskonała kryjówka przed letnim słońcem, a wędrówka nimi przypomina zwiedzanie rzymskich katakumb. W połowie XX wieku istniało ogromne ryzyko zawalenia się starówki, jednak dzięki skomplikowanym pracom z lat 60. i 70. budowle zabezpieczono, ratując bezcenne podziemia dla kolejnych pokoleń turystów.