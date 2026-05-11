Głogów na kulinarnej mapie. Książulo testuje pizzę za 1500 zł

Szymon Nyczke, działający pod pseudonimem Książulo, to jeden z najpopularniejszych polskich twórców internetowych. Jego kulinarna pasja przerodziła się w ogromny sukces. W swoich materiałach youtuber recenzuje różnego rodzaju lokale gastronomiczne, przyciągając przed ekrany miliony odbiorców. Tym razem internetowy twórca postawił na wyjątkowo drogi eksperyment i ruszył do Głogowa, aby sprawdzić, jak smakuje najdroższa pizza w Polsce.

Mięso wagyu i kawior. Co znajduje się na pizzy za 1500 zł?

Internetowy twórca odwiedził lokal o nazwie „Affamato”, który mieści się na głogowskiej starówce. To właśnie ta restauracja oferuje swoim gościom potrawę, której cena mocno szokuje. Placek kosztuje 1500 zł, a tak wysoka kwota wynika z wykorzystania luksusowych składników.

- To jest najdroższa pizza w Polsce. Możecie ją zjeść tylko w Głogowie i kosztuje 1500 złotych. Pizza z wagyu

- słyszymy z ust youtubera w materiale wideo.

Książulo poinformował, że wypiek zawiera 400 gramów ekskluzywnej wołowiny wagyu A5 oraz kawior z jesiotra.

Książulo zaskoczony przy płaceniu za najdroższą pizzę

Okazuje się, że zjedzenie tak luksusowej potrawy wymaga odpowiedniego przygotowania. Danie należy zamówić wcześniej, opłacając część kwoty z góry.

- Ogólnie tą pizzę trzeba zamawiać z dwudniowym wyprzedzeniem i musieliśmy zrobić blika. Żeby ją zamówić, musieliśmy zrobić połowę zaliczki

- poinformował twórca internetowy.

Najciekawsza sytuacja miała jednak miejsce podczas opłacania reszty rachunku. Właściciele „Affamato” zdecydowali się na szlachetny krok i nie zatrzymali drugiej połowy kwoty dla siebie.

- Teraz mieliśmy dopłacić 750, ale powiedzieli, że masz wpłacić na fundację. Miło z ich strony

- pochwalił zachowanie właścicieli youtuber. Jak się dowiedzieliśmy, chodzi o fundację Cancer Fighters.

Recenzja pizzy za 1500 zł. Książulo ocenia smak

Twórca nie krył zdziwienia wielkością podanej potrawy. Spodziewał się czegoś znacznie mniejszego, a otrzymał tradycyjnej wielkości wypiek. Ilość wołowiny wagyu na cieście również zrobiła na nim pozytywne wrażenie. Książulo stwierdził, że 400 gramów takiego mięsa wystarczyłoby na dwa solidne obiady. Przyszedł czas na najważniejsze, czyli smak.

- Delikutaśne, tłuściutkie, maślane wagyu. Mięsko pycha, dobre, bardzo dobre

- ocenił w nagraniu Książulo.

Youtuber zaznaczył, że choć miał już okazję jeść luksusową wołowinę, to w takiej formie robił to pierwszy raz. Połączenie wagyu z rzymską sałatą i kawiorem okazało się niezwykle udane. Zauważył, że jesiotrowa ikra dodaje mięsu lekkiej słoności, a przy tym nie pozostawia rybnego posmaku.

Książulo przyznał, że początkowo podchodził do tak drogiego placka z rezerwą, jednak ostatecznie był bardzo zadowolony.

- Obawiałem się większego bubla. Bardzo dobre wagyu i smaczna pizza. (...) Bałem się, że to będzie kolejny chwyt. 1500 złotych, najdroższa pizza w Polsce, ale że będzie smakowała źle. Ta smakuje dobrze, jeśli kochacie wagyu, macie 1500 złotych, chcecie spróbować połączenia wagyu na pizzy, to myślę, że spoko ogólnie

- zakończył swoją recenzję Książulo.