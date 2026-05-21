Koniec z korkami na Podhalu. Ten region to nowy hit w polskich górach

Koniec Zakopanego? Turyści masowo wybierają inne kierunki w górach

Jeszcze do niedawna wyjazd w polskie góry dla większości oznaczał wizytę w stolicy Tatr lub jej okolicach. Ten kierunek nie jest już jednak tak oczywisty. Wypoczywający wolą unikać zatłoczonych uliczek i długich czasów oczekiwania na wejście do znanych miejsc. Coraz chętniej odwiedzane są Szczyrk, Wisła oraz Ustroń, zlokalizowane w Beskidzie Śląskim. Te miejscowości zapewniają górską atmosferę i nowoczesne udogodnienia przy zdecydowanie mniejszym natężeniu ruchu turystycznego.

Beskid Śląski przeżywa turystyczny rozkwit. Region zyskuje na popularności

Od pewnego czasu widać wyraźny wzrost zainteresowania wypoczynkiem w Beskidzie Śląskim. Obszar ten jest atrakcyjny dla turystów nie tylko w sezonie zimowym, ale także w pozostałych porach roku. Całoroczne możliwości spędzania wolnego czasu powodują, że coraz więcej osób wybiera to miejsce jako świetną alternatywę dla zatłoczonego Zakopanego.

Odwiedzający mają do dyspozycji komfortowe hotele i apartamenty, a także szeroki wybór lokali gastronomicznych i stale rozwijającą się infrastrukturę. Co ważne, obszar ten nadal oferuje bardziej kameralną atmosferę w porównaniu do obleganych kurortów tatrzańskich. W galerii można obejrzeć zdjęcia popularnych miejscowości, takich jak Wisła, Szczyrk i Ustroń.

To nowy król gór. Już nie Zakopane. Beski Śląski triumfuje

Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają turystów. Co oferują te miejscowości?

Szczyrk, Wisła i Ustroń w Beskidzie Śląskim cieszą się rosnącym zainteresowaniem ze strony turystów. Łączą one w sobie urok gór z rozwiniętymi usługami turystycznymi, gwarantując jednocześnie wypoczynek z dala od tłumów znanych z Zakopanego. Szczyrk jest popularny ze względu na nowoczesne infrastruktury dla narciarzy i rowerzystów, Wisła zapewnia spokojniejszy relaks oraz atrakcje dla rodzin, natomiast Ustroń słynie ze swojego uzdrowiskowego charakteru, stawiając na wellness i formy aktywnego wypoczynku.

Beskid Śląski to potencjalny turystyczny hit. Region może być największym wygranym

Wiele wskazuje na to, że region ten będzie przyciągał coraz więcej odwiedzających. Dzięki inwestycjom w rozwój infrastruktury, rozszerzaniu oferty dla turystów oraz dogodnemu dojazdowi, Beskid Śląski staje się poważnym rywalem dla Zakopanego. Czy mieliście już okazję spędzić tam czas?