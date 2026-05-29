Koniec z darmowym parkowaniem w znanej galerii! Tyle zapłacisz od 1 czerwca

Od 1 czerwca kierowców odwiedzających Centrum Handlowe Magnolia Park we Wrocławiu czekają duże zmiany. Popularna galeria uruchamia płatny system zarządzania parkingiem. Jak tłumaczą właściciele, nowe rozwiązanie ma poprawić dostępność miejsc dla klientów oraz ograniczyć problem samochodów zajmujących parking przez wiele godzin.

Na stronie centrum pojawił się oficjalny komunikat dotyczący nowych zasad.

"Od 1 czerwca 2026 roku wprowadzamy nowoczesny system zarządzania parkingiem. Nowy system ułatwi i znacznie przyspieszy znalezienie przestrzeni do zaparkowania, oszczędzając Wasz czas i eliminując niepotrzebny stres."

Dwie godziny za darmo, później opłaty

Galeria podkreśla, że pierwsze dwie godziny postoju nadal pozostaną bezpłatne. Dotyczy to jednak wyłącznie pierwszego wjazdu danego dnia dla konkretnego numeru rejestracyjnego. Po przekroczeniu darmowego limitu zacznie obowiązywać opłata w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju. Dodatkowe koszty pojawią się również przy ponownym wjeździe na parking tego samego dnia.

"Drugi i kolejny wjazd w tym samym dniu - 5 zł / h - Opłata nalicza się automatycznie od momentu wjazdu na parking."

- informuje galeria.

Parking bez biletów i automatyczne odczyty tablic

Nowy system ma działać całkowicie bezpapierowo. Kierowcy nie będą musieli pobierać biletu przy wjeździe ani pamiętać o jego zachowaniu.

"Dla Waszej wygody wprowadziliśmy innowacyjny system firmy PARKING. Parking jest w pełni bezbiletowy - nie musicie pobierać papierowych biletów ani martwić się o ich zgubienie!"

- czytamy.

Wjazd i wyjazd z parkingu będzie obsługiwany przez kamery rozpoznające tablice rejestracyjne.

- System działa w oparciu o inteligentne kamery. Przy wjeździe i wyjeździe szlaban otworzy się automatycznie po odczytaniu numeru rejestracyjnego Waszego pojazdu. System czyta tablicę z przodu i z tyłu, a motocykle również podlegają standardowej opłacie po przekroczeniu czasu wjazdu

- informuje Magnolia Park.

Jak zapłacić za parking?

Klienci będą mogli uregulować należność w jednym z ośmiu automatów znajdujących się na terenie galerii.

"Płatność przed wyjściem: Wystarczy wpisać swój numer rejestracyjny w jednym z 8 automatów i opłacić czas powyżej darmowych 2 godzin. Pamiętajcie, że po dokonaniu opłaty jest 15 minut na wyjazd."

Centrum poinformowało również o dostępnych metodach płatności.

"Płatność bezgotówkowa: Dostępna we wszystkich 8 automatach na terenie obiektu. Płatność gotówka: Możliwa w wybranych kasach (oznaczonych na mapie odpowiednim symbolem - przy wejściu w okolicach sklepów Zara i Mango oraz przy wyjściu na parking na poziomie +1)."

- przekazano w komunikacie.

Jeśli kierowca zapomni opłacić postój przed wyjazdem, będzie mógł zrobić to jeszcze przy szlabanie.

Dodatkowe darmowe godziny

Magnolia Park przewidziała również wyjątki dla części klientów korzystających z wybranych usług na terenie centrum.

Dodatkową godzinę darmowego postoju otrzymają osoby odwiedzające kino Helios. Specjalne zasady będą obowiązywać także klientów Castoramy. "Posiadacze aplikacji Casto Pro zyskują również 1 bezpłatną godzinę przy kolejnych wjazdach tego samego dnia." - informuje galeria.

A co z pracownikami i mieszkańcami okolicy?

Zmiany mają na celu przede wszystkim udostępnienie miejsc klientom galerii. Jednak osoby pracujące w pobliżu lub mieszkańcy, którzy do tej pory korzystali z parkingu, nie zostaną na lodzie. Dla nich przygotowano specjalną ofertę abonamentową.

- Oferujemy możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego w cenie 350 złotych. Uprawnia on do nielimitowanego korzystania z parkingu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

- czytamy w komunikacie Magnolia Park.