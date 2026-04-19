To będzie hit z Wrocławia! Nowe połączenie do "miasta miłości" już wystartowało

Wojciech Kulig
2026-04-19 10:00

To już pewne! Wrocław zyskał bezpośrednie połączenie z jedną z najważniejszych europejskich metropolii. W czwartek zainaugurowano loty do Paryża Orly, które realizuje nowa na polskim rynku linia lotnicza. Sprawdź, co musisz wiedzieć o nowej trasie.

Z Dolnego Śląska można teraz jeszcze łatwiej dotrzeć do jednej z najważniejszych stolic Europy. Nowe bezpośrednie loty łączą Wrocław z Paryżem Orly, otwierając przed podróżnymi zupełnie nowe możliwości. W miniony czwartek, na wrocławskim lotnisku zadebiutował nowy przewoźnik - Transavia France. 

Uruchomienie nowej trasy to ważne wydarzenie zarówno dla pasażerów, jak i dla samego lotniska. Władze wrocławskiego portu nie kryją zadowolenia z nowej współpracy, która otwiera zupełnie nowe możliwości rozwoju.

- Uruchomienie pierwszego rejsu do Paryża Orly to dla nas bardzo ważny moment i kolejny krok w rozwoju siatki połączeń. Cieszymy się, że pasażerowie z Dolnego Śląska mogą korzystać z bezpośredniego połączenia z jednym z najważniejszych miast Europy, a współpraca z Transavią otwiera przed nami kolejne możliwości rozwoju. Nasi pasażerowie otrzymują dziś kolejny bardzo atrakcyjny kierunek, który ma wszystko, żeby stać się bestsellerem lata 2026 

- podkreśla Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Entuzjazm podziela również przedstawiciel francuskiej linii lotniczej, która należy do grupy Air France-KLM i obsługuje ponad 130 kierunków w Europie.

- Nowa trasa odzwierciedla duże zainteresowanie tym kierunkiem, jakie obserwujemy wśród naszych klientów. Oferując bezpośrednie połączenie między tymi dwoma miastami, chcemy uczynić podróżowanie łatwiejszym i bardziej dostępnym dla naszych pasażerów - niezależnie od tego, czy podróżują w celach turystycznych, odwiedzają rodzinę i znajomych, czy też wyjeżdżają służbowo. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy świętować uruchomienie tego połączenia wraz z naszymi partnerami z Portu Lotniczego Wrocław i z niecierpliwością czekamy na sukces tej trasy 

- zaznaczył Julien Mallard, Zastępca Dyrektora ds. Handlowych, Transavia France.

Polecany artykuł:

Turyści znaleźli skarb w Karkonoszach. Otrzymają rekordową nagrodę

Loty do Paryża z Wrocławia - rozkład i najważniejsze informacje

Loty do stolicy Francji odbywają się dwa razy w tygodniu, co daje dużą elastyczność w planowaniu podróży. Samoloty startują w czwartki i niedziele. To idealne rozwiązanie na krótki, weekendowy city break lub dłuższy urlop. Warto dodać, że lotnisko Paryż Orly jest świetnie zlokalizowane, zaledwie kilkanaście kilometrów od serca miasta, co zapewnia szybki i wygodny dojazd do centrum.

Co trzeba zobaczyć w Paryżu? Te miejsca to absolutny must-see!

Stolica Francji to miasto, którego nie da się opisać jednym słowem. To tutaj czekają na nas ikoniczne miejsca, które każdy zna z filmów i pocztówek. Na liście "must-see" są oczywiście:

  • Wieża Eiffela i Łuk Triumfalny - symbole, których nie można pominąć.
  • Luwr - największa galeria sztuki na świecie, gdzie oko w oko staniecie z "Moną Lisą", "Wenus z Milo" czy majestatyczną "Nike z Samotraki".
  • Ogród Luksemburski - idealna przestrzeń na relaks wśród fontann i rzeźb.
  • Katedra Notre-Dame i mroczne Katakumby Paryża - dla fanów historii i dreszczyku emocji.
  • Pola Elizejskie oraz Moulin Rouge - miejsca tętniące życiem i luksusem.

Jeśli planujecie rodzinny wyjazd, Paryż ma Disneyland, który jest spełnieniem marzeń nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

WROCŁAW
PARYŻ
LOTNISKO WROCŁAW