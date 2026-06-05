Nożownik na ulicy we Wrocławiu. Ranne dwie osoby, są zarzuty

Atak nożownika we Wrocławiu. Kryminalni zatrzymali 42-latka na działkach

Policjanci z wrocławskich Krzyków szybko namierzyli sprawcę tego groźnego ataku. Dramatyczne sceny rozegrały się 3 czerwca na ulicy Powstańców Śląskich. Jak podają oficerowie prasowi komendy miejskiej, przed godziną 14 uzbrojony w nóż napastnik zranił dwie osoby. Ranni trafili do szpitala, na szczęście ich życiu nic nie zagraża. Tuż po napaści mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, ale policjanci namierzyli go jeszcze tego samego wieczora. Ukrywający się na terenie miejskich ogródków działkowych 42-latek został zatrzymany.

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42-latka przewieziono na komisariat, gdzie przeprowadzono czynności procesowe. Zgromadzone dowody pozwoliły na postawienie nożownikowi zarzutu z artykułu 160 Kodeksu karnego. Dotyczy on bezpośredniego narażenia człowieka na utratę życia bądź wystąpienie poważnych obrażeń ciała. Za takie przestępstwo polskie prawo przewiduje karę do trzech lat więzienia. Postępowanie toczy się pod nadzorem prokuratury, która złożyła już wniosek o objęcie mężczyzny tymczasowym aresztowaniem. Nie ujawniono, jakie były motywy ataku ani czy sprawa i ofiary się znali.

🚨 Szybka reakcja wrocławskich policjantów. 42-latek zatrzymany jeszcze tego samego dnia👮‍♂️👮‍♂️Wrocławscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzewanego o zranienie dwóch osób nożem. Do zdarzenia doszło 3 czerwca przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.🔷Poszkodowani… pic.twitter.com/fCZGy6dmkL— dolnośląska Policja (@DPolicja) June 5, 2026

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