Amazon zatrudni ponad 1000 osób. Kuszą 4-dniowym tygodniem pracy

Ponad tysiąc nowych miejsc pracy w Amazonie

Działalność nowego centrum logistycznego ma wystartować jesienią 2026 roku. Będzie to jeden z największych magazynów amerykańskiej firmy w Polsce i zarazem dwunasty tego typu obiekt w naszym kraju. Zatrudnienie znajdą tam nie tylko magazynierzy, ponieważ ruszył już także nabór na różne stanowiska biurowe i specjalistyczne. Na liście poszukiwanych zawodów znajdują się między innymi pracownicy magazynowi, technicy odpowiedzialni za utrzymanie ruchu, a także inżynierowie. Ponadto firma szuka kierowników operacyjnych, specjalistów do spraw bezpieczeństwa oraz osób do działu HR i administracji.

4-dniowy tydzień pracy i posiłki za 1 zł dla pracowników

Niewątpliwie jednym z głównych plusów podjęcia tam pracy jest elastyczne podejście do harmonogramu. W wielu sekcjach wprowadzono czterodniowy system pracy, co wiąże się z dłuższymi zmianami, ale pozwala na korzystanie z dodatkowych dni wolnych. To jednak nie wszystko, co firma ma do zaoferowania.

Załoga może skorzystać z ciepłych posiłków na stołówce za jedyną złotówkę, a także z darmowego dowozu z wybranych lokalizacji oraz bezpłatnego parkingu. Dodatkowo zapewniono prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, rozmaite szkolenia i programy ułatwiające rozwój, jak również specjalne zniżki dla zatrudnionych.

Pracownicy magazynowi mogą spodziewać się stawki do 36,22 zł brutto za godzinę pracy, co obejmuje już premię za stuprocentową obecność. Finalna kwota na koncie zależy też od rozmaitych dodatków, chociażby za pracę w nocy lub podczas weekendów.

Jeśli chodzi o stanowiska inżynierskie, techniczne i menedżerskie, zarobki są ustalane indywidualnie z każdym kandydatem, a kluczowe znaczenie ma tu posiadane doświadczenie oraz to, czym dana osoba będzie się zajmować.

Rozwój Amazona w Polsce

Uruchomienie nowoczesnego obiektu w Dobromierzu to kolejny etap ekspansji tej marki na polskim rynku. Przedsiębiorstwo konsekwentnie powiększa bazę swoich magazynów i centrów dystrybucyjnych, generując nowe miejsca pracy i inwestując potężne środki w zaawansowane rozwiązania technologiczne.

Warto przypomnieć, że Amazon, założony w 1994 roku w USA przez Jeffa Bezosa, to obecnie jeden z globalnych liderów branży technologicznej i handlowej. Zaczynał skromnie, jako księgarnia internetowa, by ostatecznie przeistoczyć się w potężną platformę e-commerce. Dzisiaj klienci mogą tam nabyć praktycznie wszystko – począwszy od książek i sprzętu elektronicznego, aż po ubrania, jedzenie i artykuły wyposażenia wnętrz.

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