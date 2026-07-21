Pojawił się zupełnie nagi w centrum miasta. Usiadł na ławce i zapalił papierosa. Szokujące sceny

W Chocianowie (woj. dolnośląskie) 24-letni mężczyzna pojawił się nago w centrum miasta, po czym usiadł na ławce pod kościołem pw. św. Józefa Robotnika i zapalił papierosa.

Zszokowani mieszkańcy wezwali policję, jednak funkcjonariusze zastali mężczyznę dopiero w jego miejscu zamieszkania.

Za "nagi spacer" mężczyźnie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywna do 1500 zł lub nagana.

Takich scen nie widuje się często (na szczęście!), dlatego nic dziwnego, że mieszkańcy Chocianowa nie mogli uwierzyć w to, co widzą. 24-letni mężczyzna ZUPEŁNIE nagi przeszedł przez centrum miasta. Postanowił odpocząć przed kościołem pw. św. Józefa Robotnika. Tam usiadł na ławce, założył nogę za nogę i rozkoszował się papierosem. Jeden z mieszkańców nagrał całą sytuację. O sprawie poinformował Puls Legnicy.

Nagi mężczyzna w centrum Chocianowa. Interweniowała policja

Wezwano policję, ale kiedy mundurowi przybyli na miejsce, mężczyzny już nie było.

Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, mężczyzny nie było już w centrum miasta. Policjanci zastali go w miejscu zamieszkania, gdzie przeprowadzili z nim rozmowę. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające. Na tym etapie nie mogę przekazać więcej informacji w tej sprawie – powiedziała mł. asp. Magdalena Wiaderek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach w rozmowie z Pulsem Legnicy.

Dziennikarze lokalnego medium ustalili, że mężczyzna ma 24 lata i jest mieszkańcem Chocianowa. Za „nagi spacer” grozi mu kara aresztu do 30 dni, kara ograniczenia wolności, grzywna do 1500 zł lub nagana.

Źródło: Puls Legnicy