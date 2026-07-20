Wpadł przez cztery tubki mleka. Szukały go sądy i prokuratura

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-20 20:40

Niewielka kradzież w markecie zakończyła wielomiesięczną ucieczkę 28-latka. Mężczyzna próbował wynieść ze sklepu cztery tubki zagęszczonego mleka. Interwencja policji ujawniła, że złodziej ma na koncie znacznie poważniejsze przewinienia i był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Najbliższe lata spędzi w więzieniu.

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Autor: Policja/ Materiały prasowe

Zatrzymanie 28-latka w Ząbkowicach Śląskich. Poszukiwany wpadł przez kradzież mleka

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie w Ząbkowicach Śląskich. Ochroniarz jednego ze sklepów dostrzegł klienta, który schował do kieszeni cztery tubki słodzonego mleka i minął kasy bez płacenia. Pracownik złapał złodzieja i wezwał policję. Skradziony towar był wart raptem kilkanaście złotych. Na miejscu mundurowi wylegitymowali mężczyznę, a to przyniosło zaskakujący rezultat. Okazało się, że 28-latek skutecznie i długo ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Ciążyło na nim pięć nakazów natychmiastowego osadzenia w zakładzie karnym. 

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Szeroka kartoteka amatora słodyczy. Odpowiadał za włamania i napaść na funkcjonariusza

Dolnośląscy policjanci ustalili, że 28-latek miał już bogatą przeszłość kryminalną. Wcześniej skazano go za szereg przestępstw, w tym kradzieże, włamania i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Miał również na koncie wyroki za wykroczenia. Na liście zasądzonych kar są dwa wyroki oznaczające niemal rok spędzony za kratami, a kolejny z nich przewidywał odsiadkę przekraczającą dwa lata. Funkcjonariusze przewieźli zatrzymanego prosto do więzienia, gdzie rozpocznie odbywanie kary. A wszystko to przez cztery tubki mleka.

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