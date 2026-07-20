Nie żyje 24-letnia modelka z Wrocławia. Śledczy ujawniają wstępne wyniki sekcji zwłok

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-07-20 18:15

Tragiczny finał poszukiwań 24-letniej Jessiki z Wrocławia. Młoda modelka, której zniknięcie zgłoszono w zeszłym tygodniu, została znaleziona martwa w zbiorniku wodnym niedaleko swojego domu. Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że przyczyną jej zgonu było utonięcie. Prokuratura zaznacza, że dotychczas zebrane dowody nie wskazują, aby w zdarzeniu brały udział osoby trzecie.

Strażak w wodzie przy trzcinach. Obok zdjęcie uśmiechniętej Jessiki. O wynikach sekcji zwłok modelki czytaj w SE Wrocław.
Autor: Wodna Służba Ratownicza/facebook/ Archiwum prywatne

Nie żyje 24-letnia modelka z Wrocławia. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Tragiczny koniec poszukiwań 24-letniej Jessiki J. z Wrocławia. Zaginięcie młodej modelki zgłosili zaniepokojeni bliscy w ubiegłym tygodniu. Wkrótce potem ruszyła zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza, która niestety doprowadziła do odkrycia ciała kobiety.

Ostatni raz Jessicę J. widziano w poniedziałkowy wieczór, 13 lipca. Kiedy urwał się z nią kontakt, a miejsce jej pobytu pozostawało nieznane, rodzina zdecydowała się zawiadomić organy ścigania. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania mające na celu odnalezienie młodej Wrocławianki.

Niestety, noc z 14 na 15 lipca przyniosła makabryczne odkrycie. Ciało 24-latki zlokalizowano w zbiorniku wodnym, niedaleko jej miejsca zamieszkania. Zwłoki zostały wyciągnięte na brzeg przez zaangażowane w poszukiwania służby.

Natychmiast po odnalezieniu ciała, prokuratura wszczęła śledztwo w celu ustalenia dokładnych okoliczności śmierci kobiety. Kluczowe dla sprawy miały okazać się wyniki sekcji zwłok.

Polecany artykuł:

Przyjaciele żegnają zmarłą modelkę z Wrocławia. "Wnosiłaś wyjątkową energię"

Wiadomo jak zginęła młoda modelka z Wrocławia. Wyniki sekcji

Z początkowych ustaleń wynika, że 24-letnia kobieta zmarła wskutek utonięcia. Śledczy poinformowali ponadto, że obecne ustalenia nie sugerują udziału osób trzecich w śmierci Jessiki J.

Na obecnym etapie dochodzenia prokuratura odmawia ujawnienia dalszych szczegółów. Przedstawiciele organów ścigania zaznaczają, że sprawa wciąż jest w toku i trwa wnikliwe badanie wszystkich aspektów tragicznego zdarzenia.

Jessica J. pracowała jako modelka. Jej zniknięcie wywołało ogromne poruszenie wśród rodziny i znajomych. Po opublikowaniu apelu o pomoc w odnalezieniu 24-latki, ruszyły poszukiwania prowadzone przez policję oraz służby ratunkowe.

Akcja poszukiwawcza zakończyła się najgorszym z możliwych scenariuszy. Ciało zaginionej odnaleziono w zbiorniku wodnym, w niedalekiej odległości od jej domu.

Teraz śledczy oczekują na kompleksowe wyniki badań oraz dalsze ustalenia, które umożliwią dokładną rekonstrukcję zdarzeń. Prokuratura, kierując się dobrem prowadzonego postępowania, wstrzymuje się od udzielania bardziej szczegółowych informacji.

Jessica z Wrocławia nie żyje:

Jessica z Wrocławia nie żyje. Ciało 24-letniej modelki znaleziono w stawie
Galeria zdjęć 13
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WROCŁAW
MODELKA