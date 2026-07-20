Nie żyje 24-letnia modelka z Wrocławia. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Tragiczny koniec poszukiwań 24-letniej Jessiki J. z Wrocławia. Zaginięcie młodej modelki zgłosili zaniepokojeni bliscy w ubiegłym tygodniu. Wkrótce potem ruszyła zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza, która niestety doprowadziła do odkrycia ciała kobiety.

Ostatni raz Jessicę J. widziano w poniedziałkowy wieczór, 13 lipca. Kiedy urwał się z nią kontakt, a miejsce jej pobytu pozostawało nieznane, rodzina zdecydowała się zawiadomić organy ścigania. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania mające na celu odnalezienie młodej Wrocławianki.

Niestety, noc z 14 na 15 lipca przyniosła makabryczne odkrycie. Ciało 24-latki zlokalizowano w zbiorniku wodnym, niedaleko jej miejsca zamieszkania. Zwłoki zostały wyciągnięte na brzeg przez zaangażowane w poszukiwania służby.

Natychmiast po odnalezieniu ciała, prokuratura wszczęła śledztwo w celu ustalenia dokładnych okoliczności śmierci kobiety. Kluczowe dla sprawy miały okazać się wyniki sekcji zwłok.

Wiadomo jak zginęła młoda modelka z Wrocławia. Wyniki sekcji

Z początkowych ustaleń wynika, że 24-letnia kobieta zmarła wskutek utonięcia. Śledczy poinformowali ponadto, że obecne ustalenia nie sugerują udziału osób trzecich w śmierci Jessiki J.

Na obecnym etapie dochodzenia prokuratura odmawia ujawnienia dalszych szczegółów. Przedstawiciele organów ścigania zaznaczają, że sprawa wciąż jest w toku i trwa wnikliwe badanie wszystkich aspektów tragicznego zdarzenia.

Jessica J. pracowała jako modelka. Jej zniknięcie wywołało ogromne poruszenie wśród rodziny i znajomych. Po opublikowaniu apelu o pomoc w odnalezieniu 24-latki, ruszyły poszukiwania prowadzone przez policję oraz służby ratunkowe.

Akcja poszukiwawcza zakończyła się najgorszym z możliwych scenariuszy. Ciało zaginionej odnaleziono w zbiorniku wodnym, w niedalekiej odległości od jej domu.

Teraz śledczy oczekują na kompleksowe wyniki badań oraz dalsze ustalenia, które umożliwią dokładną rekonstrukcję zdarzeń. Prokuratura, kierując się dobrem prowadzonego postępowania, wstrzymuje się od udzielania bardziej szczegółowych informacji.

Jessica z Wrocławia nie żyje: