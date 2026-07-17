24 osoby na jedno miejsce. Ten kierunek studiów to hit

Każdy chce tam studiować. Chętnych było za dużo

Psychologia okazała się bezkonkurencyjnym hitem tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowanie kandydatów osiągnęło rekordowy poziom – o jedno miejsce ubiegały się 24 osoby. To właśnie ten kierunek przyciągnął największą liczbę przyszłych studentów spośród wszystkich ofert uczelni.

Ponad trzy tysiące kandydatów na 130 miejsc

Jak poinformował portal Urzędu Miejskiego Wrocławia, na psychologię aplikowało 3240 kandydatów. Uniwersytet Wrocławski przygotował jednak jedynie 130 miejsc, co oznacza, że na jedno miejsce przypadają blisko 24 osoby. To, czyni psychologię najbardziej obleganym kierunkiem tegorocznej rekrutacji.

Niekwestionowanym hitem tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim jest psychologia. O jedno miejsce na tym kierunku rywalizuje w tym roku prawie 25 kandydatów. Jest to też kierunek, na który aplikowała największa liczba kandydatów: 3240 (przewidziano 130 miejsc) - poinformował portal Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Najbardziej opłacalne kierunki studiów

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Psychologia od lat cieszy się popularnością

Psychologia od kilku lat znajduje się w gronie najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce. Kandydatów przyciąga szeroki zakres możliwości zawodowych – absolwenci mogą rozwijać karierę m.in. w ochronie zdrowia, edukacji, biznesie, HR, marketingu czy sektorze społecznym. Oczywiście, rosnąca świadomość znaczenia zdrowia psychicznego sprawia również, że zainteresowanie tym kierunkiem systematycznie rośnie.

Rekrutacja na Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski należy do najbardziej rozpoznawalnych i cenionych uczelni w Polsce. Historia tej akademickiej instytucji sięga XVIII wieku, a dziś kształci tysiące studentów na wielu kierunkach studiów. Uczelnia przyciąga kandydatów nie tylko z Dolnego Śląska, ale także z innych regionów kraju, oferując szeroką gamę kierunków humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych.