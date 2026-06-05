Polacy ruszyli do pomocy 11-letniej Mai! Przed dziewczynką kolejne wielkie wyzwanie

Polacy ruszyli do pomocy Mai! W 9 dni zebrali niewyobrażalną kwotę dla chorych dzieci

To historia, która poruszyła serca milionów Polaków. W zaledwie dziewięć dni udało się zgromadzić ponad 251 milionów złotych na wsparcie dzieci walczących z nowotworami. Za akcją Cancer Fighters stanęli youtuber Łatwogang oraz raper Bedoes, którzy razem z 11-letnią Mają pokazali, jak ogromną moc ma internetowa społeczność.

Początkiem niezwykłej inicjatywy był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez Bedoesa i Maję Mecan. To właśnie poruszająca historia dziewczynki, która po raz trzeci zmaga się z białaczką szpikową, stała się impulsem do uruchomienia jednej z największych zbiórek charytatywnych w historii polskiego internetu. Piosenka błyskawicznie zdobyła popularność i wzruszyła tysiące osób, które postanowiły włączyć się do pomocy.

Trudne chwile dla Mai. Bliscy przekazali ważny komunikat przed przeszczepem

Maja przebywa obecnie na oddziale przeszczepowym, gdzie trwa przygotowanie do jednego z najważniejszych etapów leczenia. Przed 11-latką i jej rodzicami niezwykle wymagający czas, który będzie wymagał spokoju, ogromnej siły i pełnego skupienia na walce o zdrowie.

- Dzisiaj był dla Mai bardzo trudny dzień. Kolejne ścięcie włosów nie było dla niej łatwym doświadczeniem. To kolejny etap walki, którą każdego dnia toczy z ogromną odwagą – czytamy w komunikacie opublikowanym 5 czerwca.

Przed dziewczynką okres intensywnego leczenia oraz późniejszej regeneracji organizmu. Z tego względu bliscy Mai poinformowali, że w najbliższym czasie będą ograniczać przekazywanie informacji na temat jej stanu zdrowia.

- W związku z tym, od tej chwili nie będziemy publikować oficjalnych informacji dotyczących stanu zdrowia Mai. Bardzo dziękujemy za ogrom wsparcia, wiadomości, modlitw i dobrej energii, które każdego dnia do niej docierają. W imieniu rodziców oraz całego zespołu medycznego jesteśmy za to niezwykle wdzięczni – czytamy dalej.

Najważniejsze pozostaje teraz zdrowie Mai oraz spokojne przejście przez kolejne etapy terapii. Rodzina dziewczynki podkreśla, że jest wdzięczna za wszystkie słowa wsparcia, modlitwy i gesty życzliwości, które nieustannie płyną do niej z całej Polski.

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