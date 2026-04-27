Łatwogang i Bedoes zrobili to dla chorej Mai. Profesor z "Przylądka Nadziei" komentuje internetową akcję

Dawid Piątkowski
2026-04-27 18:28

Łatwogang i Bedoes dziękują za zebranie 251 milionów złotych dla dzieci chorujących na nowotwory. W ten sposób podsumowali sukces 9-dniowej relacji na żywo w internecie. 11-letnia Maja walczy po raz trzeci z białaczką szpikową. Leczy ją m.in. hematolog z Przylądka Nadziei we Wrocławiu, profesor Krzysztof Kałwak. - Są pewne aspekty, które można poprawić i w tym kontekście ta zbiórka Łatwoganga na pewno pomoże - podkreśla lekarz.

Autor: YouTube/screen/ Materiały prasowe

Internet oszalał dla chorej dziewczynki! 250 milionów w 9 dni

To historia, która poruszyła miliony ludzi. W ciągu zaledwie dziewięciu dni udało się zebrać ponad 251 milionów złotych dla dzieci walczących z nowotworami. Za niezwykłą akcją stoją youtuber Łatwogang i raper Bedoes, którzy wspólnie z chorującą na białaczkę 11-letnią Mają pokazali, jak wielką siłę ma internet.

Wszystko zaczęło się od wyjątkowego utworu „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagranego przez Bedoesa i Maję Mecan. To właśnie historia 11-latki, która po raz trzeci walczy z białaczką szpikową, stała się impulsem do jednej z największych zbiórek w historii polskiego internetu. Nagranie szybko podbiło sieć i chwyciło za serca tysięcy ludzi.

Maja leczy się m.in. we wrocławskim Przylądku Nadziei pod opieką profesora Krzysztofa Kałwaka. Lekarz podkreśla, jak ważne są takie inicjatywy:

- Nie brakuje nam tutaj niczego. Natomiast są pewne aspekty, które można poprawić i w tym kontekście ta zbiórka Łatwoganga na pewno pomoże, żeby było jak najlepiej. Prawda jest taka, że w niektórych jednostkach chorobowych mamy 90 procent wyleczeń - zaznacza profesor Krzysztof Kałwak, hematolog we wrocławskim Przylądku Nadziei w rozmowie z Radiem Eska.

Zebrane środki mają trafić do Fundacji Cancer Fighters, wspierającej dzieci zmagające się z chorobami nowotworowymi.

Internetowy szał pomocy! Challenge Łatwoganga przyniósł setki milionów dla chorych dzieci

Kluczową rolę w całej akcji odegrał Łatwogang, który ruszył z nietypowym wyzwaniem w mediach społecznościowych. Tiktoker zapowiedział, że za każde polubienie pod swoim nagraniem będzie słuchał „dissu na raka” na żywo przez określony czas. Im więcej reakcji – tym dłuższy stream. Dodatkowo wszystkie środki zebrane podczas transmisji również trafiły na rzecz fundacji.

- Bedoes wraz z Mają wrzucili diss na raka, z którego wszystkie dochody są przeznaczone na fundację Cancer Fighters. Jako że podoba mi się ta inicjatywa i również chciałbym dołożyć swoją cegiełkę do pomocy, za każde polubienie pod tym tiktokiem będę słuchał przez sekundę dissu na raka na żywo... – tłumaczył w nagraniu.

Efekt przerósł wszelkie oczekiwania. W zaledwie kilka dni internetowa inicjatywa zamieniła się w ogromną falę wsparcia, która przyniosła setki milionów złotych. To dowód na to, że kiedy chodzi o pomoc dzieciom. Polacy potrafią działać razem jak nigdy wcześniej.

