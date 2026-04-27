Tragedia w bloku we Wrocławiu. 36-letnia kobieta nie żyje, zatrzymano mężczyznę

Do przerażającego odkrycia doszło w niedzielę, 26 kwietnia, około godziny 9:00 rano. Służby zostały zaalarmowane o martwej osobie w lokalu przy ul. Poleskiej.

- Miała liczne rany zadane najprawdopodobniej nożem - podaje Gazeta Wyborcza. Na miejscu natychmiast rozpoczęły się intensywne działania służb. Z ustaleń wynika, że charakter obrażeń wskazuje na możliwość użycia niebezpiecznego narzędzia.

Policja: śledztwo w sprawie zabójstwa

Funkcjonariusze nie mają wątpliwości, że sprawa ma poważny charakter.

- Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Prowadzone jest śledztwo w sprawie zabójstwa

- przekazała nam krótko Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.

Na miejscu pracowali śledczy oraz prokurator, a dalsze szczegóły mają zostać ustalone po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Rzecznik Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu potwierdził, że sprawa jest w toku, jednak na tym etapie nie ujawnia dodatkowych informacji. Śledczy analizują zgromadzony materiał dowodowy.

W związku z tą sprawą policja zatrzymała jedną osobę. Jak ustalono, w poniedziałek zaplanowano przeprowadzenie czynności procesowych z udziałem zatrzymanego.

Na ten moment śledczy nie podają, jakie były dokładne okoliczności zdarzenia ani jaki był motyw działania sprawcy. Sprawa pozostaje rozwojowa.

Do sprawy wrócimy, gdy tylko pojawią się nowe informacje.

