Tak Wrocław świętował 12. Tarczyński Nocny Półmaraton. Ponad 21 tysięcy biegaczy na starcie!

Wielki start na muzycznej scenie

Zanim zawodnicy rozpoczęli sportową rywalizację, trybuny stadionu Tarczyński Arena Wrocław rozgrzały się w rytm największych krajowych przebojów. Od godziny 17:30 bramy obiektu były otwarte dla mieszkańców, turystów oraz kibiców, którzy tłumnie zjawili się na bezpłatnych koncertach. Na scenie wystąpiła plejada gwiazd: zespół BLVM, Ladies of Power, DJ Otek, Sara James, a także ikona polskiego rocka – Agnieszka Chylińska. Po finale muzycznego show, uwaga wszystkich przeniosła się na linię startu przy Alei Śląska 1.

Imponująca frekwencja i nocna trasa

Punktualnie o godzinie 22:00 potężna fala biegaczy ruszyła na trasę prowadzącą przez najbardziej malownicze zakątki Wrocławia. Miasto po raz kolejny udowodniło, jak bardzo kocha sport – na starcie jednej z największych nocnych imprez biegowych na Starym Kontynencie stanęło aż 21 970 zawodników! Do mety, zlokalizowanej bezpośrednio na płycie głównej Tarczyński Areny, dotarło 21 807 uczestników, co jest imponującym wyczynem i potwierdza świetne przygotowanie startujących.

Niezwykłą atmosferę tego wydarzenia współtworzyli mieszkańcy oraz kibice. Dla dopingujących przygotowano aż 18 specjalnych punktów kibica rozlokowanych w całym mieście. Na trasie czas umilali DJ-e, a unikalną oprawę dopełniały widowiskowe iluminacje świetlne. Dodatkowym ułatwieniem dla uczestników i fanów był zorganizowany przez miasto bezpłatny transport zbiorowy (MPK oraz Koleje Dolnośląskie).

Wyniki sportowej rywalizacji

Na podium tegorocznej edycji triumfowali reprezentanci Kenii, jednak znakomite, trzecie lokaty wywalczyli zawodnicy z Polski.

Mężczyźni:

Kaptila Kennedy Kimutai (Kenia) – 01:03:06

Njoroge Derrick Chege (Kenia) – 01:03:58

Hadas Krzysztof (Polska) – 01:05:48

Kobiety:

Jebet Benedek Valentine (Kenia) – 01:08:07

Sang Chelangat (Kenia) – 01:09:10

Paszkiewicz Izabela (Polska) – 01:10:14

Do zobaczenia za rok na starcie 13. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton!

Organizatorzy przekazują gorące podziękowania wszystkim biegaczom za stworzenie tak wspaniałego widowiska, a kibicom za fantastyczny doping na każdym kilometrze trasy. Ogromne brawa i podziękowania należą się również wolontariuszom, służbom miejskim oraz partnerom wydarzenia – to dzięki Waszemu zaangażowaniu organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia zakończyła się sukcesem. Wrocław potwierdził swoją sportową klasę i już teraz zaprasza na kolejną edycję nocnego biegania za rok!

Pełne i oficjalne wyniki tegorocznego biegu można znaleźć tutaj: 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton.