Tak Wrocław świętował 12. Tarczyński Nocny Półmaraton. Ponad 21 tysięcy biegaczy na starcie!

2026-06-10 9:26 Materiał sponsorowany

Wrocław ma za sobą wyjątkową noc pełną sportowych i artystycznych wrażeń. 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton połączył na stadionie Tarczyński Arena widowiskowe, darmowe koncerty z gigantycznym świętem biegania. Na trasę wiodącą przez nocne miasto wyruszyły tysiące zawodników z Polski i świata, tworząc niezapomniane widowisko, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców.

Wielki start na muzycznej scenie

Zanim zawodnicy rozpoczęli sportową rywalizację, trybuny stadionu Tarczyński Arena Wrocław rozgrzały się w rytm największych krajowych przebojów. Od godziny 17:30 bramy obiektu były otwarte dla mieszkańców, turystów oraz kibiców, którzy tłumnie zjawili się na bezpłatnych koncertach. Na scenie wystąpiła plejada gwiazd: zespół BLVM, Ladies of Power, DJ Otek, Sara James, a także ikona polskiego rocka – Agnieszka Chylińska. Po finale muzycznego show, uwaga wszystkich przeniosła się na linię startu przy Alei Śląska 1.

Imponująca frekwencja i nocna trasa

Punktualnie o godzinie 22:00 potężna fala biegaczy ruszyła na trasę prowadzącą przez najbardziej malownicze zakątki Wrocławia. Miasto po raz kolejny udowodniło, jak bardzo kocha sport – na starcie jednej z największych nocnych imprez biegowych na Starym Kontynencie stanęło aż 21 970 zawodników! Do mety, zlokalizowanej bezpośrednio na płycie głównej Tarczyński Areny, dotarło 21 807 uczestników, co jest imponującym wyczynem i potwierdza świetne przygotowanie startujących.

Niezwykłą atmosferę tego wydarzenia współtworzyli mieszkańcy oraz kibice. Dla dopingujących przygotowano aż 18 specjalnych punktów kibica rozlokowanych w całym mieście. Na trasie czas umilali DJ-e, a unikalną oprawę dopełniały widowiskowe iluminacje świetlne. Dodatkowym ułatwieniem dla uczestników i fanów był zorganizowany przez miasto bezpłatny transport zbiorowy (MPK oraz Koleje Dolnośląskie).

Wyniki sportowej rywalizacji

Na podium tegorocznej edycji triumfowali reprezentanci Kenii, jednak znakomite, trzecie lokaty wywalczyli zawodnicy z Polski.

Mężczyźni:

  • Kaptila Kennedy Kimutai (Kenia) – 01:03:06
  • Njoroge Derrick Chege (Kenia) – 01:03:58
  • Hadas Krzysztof (Polska) – 01:05:48

Kobiety:

  • Jebet Benedek Valentine (Kenia) – 01:08:07
  • Sang Chelangat (Kenia) – 01:09:10
  • Paszkiewicz Izabela (Polska) – 01:10:14

Do zobaczenia za rok na starcie 13. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton! 

Organizatorzy przekazują gorące podziękowania wszystkim biegaczom za stworzenie tak wspaniałego widowiska, a kibicom za fantastyczny doping na każdym kilometrze trasy. Ogromne brawa i podziękowania należą się również wolontariuszom, służbom miejskim oraz partnerom wydarzenia – to dzięki Waszemu zaangażowaniu organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia zakończyła się sukcesem. Wrocław potwierdził swoją sportową klasę i już teraz zaprasza na kolejną edycję nocnego biegania za rok!

Pełne i oficjalne wyniki tegorocznego biegu można znaleźć tutaj: 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton.

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