QUIZ. Sobotni test z ortografii. Dyktando z czasów podstawówki. Nie zalej się rumieńcem wstydu

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-13 4:00

Przygotuj się na sentymentalną podróż w czasie, która jednocześnie będzie prawdziwym sprawdzianem! W sobotę czeka Cię dyktando jak z czasów podstawówki – pokaż, że rumieniec wstydu to ostatnia rzecz, która Cię spotka.

QUIZ. Sobotnia ortografia. Jaki spójnik tu postawisz? Błyśnij wiedzą niczym Miodek i Bralczyk
Autor: Shutterstock QUIZ. Sobotnia ortografia. Jaki spójnik tu postawisz? Błyśnij wiedzą niczym Miodek i Bralczyk
QUIZ. Sobotnie dyktando ortograficzne z czasów podstawówki. Mniej, niż 80 proc. to wstyd!
Pytanie 1 z 12
P[?]yleciały j[?][?] bociany. Zapiszesz:

Polecany artykuł:

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Pierwszy w czerwcu 2026! Powalcz o …

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE
SOBOTNIA ORTOGRAFIA SE.PL