Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Sobotni test z ortografii. Dyktando z czasów podstawówki. Nie zalej się rumieńcem wstydu
2026-06-13 4:00
Przygotuj się na sentymentalną podróż w czasie, która jednocześnie będzie prawdziwym sprawdzianem! W sobotę czeka Cię dyktando jak z czasów podstawówki – pokaż, że rumieniec wstydu to ostatnia rzecz, która Cię spotka.