QUIZ. Sobotni test z ortografii. Dyktando z czasów podstawówki. Nie zalej się rumieńcem wstydu

QUIZ. Sobotnie dyktando ortograficzne z czasów podstawówki. Mniej, niż 80 proc. to wstyd! Pytanie 1 z 12 P[?]yleciały j[?][?] bociany. Zapiszesz: Przyleciały już bociany Pszyleciały jusz bociany Przyleciały jusz bociany Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.