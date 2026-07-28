Chwila nieuwagi podczas spaceru

Do zdarzenia doszło w niedzielę w gminie Jerzmanowa na Dolnym Śląsku. Rodzina z dwuletnim chłopcem wybrała się na spacer. Wystarczyła chwila nieuwagi, by beztroska przechadzka zamieniła się w koszmar. Maluch w pewnym momencie oddalił się od opiekunów i wbiegł prosto w wysokie, gęste pole kukurydzy, znikając im z oczu. Przerażeni rodzice natychmiast rozpoczęli poszukiwania na własną rękę, jednak rozległy i trudny teren uniemożliwił im odnalezienie synka.

Gdy samodzielne poszukiwania nie przyniosły rezultatu, zdesperowani opiekunowie wezwali pomoc. Na miejsce natychmiast skierowano znaczne siły. Do akcji ruszyli policjanci z Głogowa, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z okolicznych jednostek OSP. Służby skupiły swoje działania na przeczesywaniu pola kukurydzy i terenu, w którym dziecko było widziane po raz ostatni. Na szczęście, dzięki szybkiej i sprawnie przeprowadzonej akcji, chłopiec niedługo po zgłoszeniu został odnaleziony cały i zdrowy.

Policja apeluje do rodziców. "Nigdy nie pozostawiajmy dzieci bez opieki"

Choć ta historia zakończyła się szczęśliwie, policja wykorzystuje ją jako przestrogę i apeluje do wszystkich rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

- Sytuacja zakończyła się szczęśliwie, jednak apelujemy do wszystkich rodziców oraz opiekunów o rozwagę i rozsądek. Wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, ale opiekunowie nie powinni tracić czujności. Nawet miejsca, które wydają się bezpieczne, mogą być groźne dla małych dzieci, szczególnie otwarte tereny, takie jak pola, łąki czy lasy

- przekazuje oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie, podkom. Natalia Szymańska.

Funkcjonariuszka przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

- Przypominamy, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki. Podczas prac w polu, ogrodzie czy domu miejmy je zawsze w zasięgu wzroku. Uczmy najmłodszych, gdzie mogą się bezpiecznie bawić, a których miejsc powinni unikać

- apeluje.

Kluczowa jest również szybka reakcja w przypadku zaginięcia.

- W przypadku zaginięcia nie zwlekajmy, natychmiast wezwijmy pomoc. Szybkie przekazanie informacji pozwala na niezwłoczne rozpoczęcie poszukiwań i może mieć istotne znaczenie dla ich przebiegu

- przekazała podkom. Natalia Szymańska.