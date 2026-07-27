Weekendowa, rodzinna wycieczka w malownicze Góry Stołowe mogła zakończyć się niewyobrażalną tragedią. Wszystko wydarzyło się na popularnym szlaku na Szczelińcu Wielkim. Wystarczyła chwila nieuwagi, by mały chłopiec oddalił się od swoich rodziców i zszedł z wyznaczonej, bezpiecznej ścieżki. To właśnie wtedy doszło do dramatu. Dziecko wpadło w jedną z głębokich, skalnych szczelin, których w tym rejonie nie brakuje.

Dramatyczna akcja ratunkowa na Szczelińcu

Jak podkreślają ratownicy, chłopiec miał niewiarygodne szczęście. Jego lot w głąb szczeliny zatrzymał się na skalnej półce, co prawdopodobnie uratowało mu życie.

- O wielkim szczęściu może mówić mały turysta, który na Szczelińcu Wielkim oddalił się na chwilę od rodziców i wpadł w jedną z setek szczelin jakie znajdują się w tych górach! Lot zakończył się po ok. 8-10 m upadkiem na głaz, który uchronił go przed dalszym lotem. Upadek choć groźnie wyglądający nie zakończył się tak źle, jak mógł

- informuje Grupa Sudecka GOPR.

Natychmiast rozpoczęła się skomplikowana akcja ratunkowa. Ratownicy GOPR, przy użyciu specjalistycznych technik linowych, zdołali dotrzeć do poszkodowanego i wydostać go z pułapki.

- Chłopiec został podjęty ze szczeliny przy pomocy technik linowych, zabezpieczony w materacu próżniowym i z pomocą pomagających nam strażaków z Radkowa, Nowej Rudy, Kudowy-Zdrój i Kłodzka przetransportowany do Karłowa i przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego

- przekazują goprowcy.

Jak bezpiecznie chodzić po górach? GOPR przypomina

Cała sytuacja jest poważnym ostrzeżeniem dla wszystkich turystów. GOPR w swoim wpisie apeluje o rozwagę i przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą uratować życie.

- Uczulamy turystów na zachowanie maksymalnej koncentracji i wzmożonej uwagi w przypadku poruszania się w nieznanym terenie. Idąc w góry: zapisz numer alarmowy GOPR: 985, zainstaluj aplikację Ratunek

- apeluje Grupa Sudecka GOPR.

GOPR ostrzega: chwila nieuwagi mogła kosztować życie

Ratownicy z sudeckiej grupy GOPR, którzy prowadzili akcję, opublikowali w mediach społecznościowych wpis, w którym przestrzegają turystów przed podobnymi sytuacjami. Podkreślają, jak ważne jest trzymanie się wyznaczonych tras.

- Dlaczego zejście z wytyczonego szlaku turystycznego może być niebezpieczne? Jedną z podstawowych funkcji znakowania szlaków turystycznych, edukacyjnych i innych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom z nich korzystającym. Ułatwiają poruszanie się w nieznanym terenie, wiodą do miejsc ciekawych i cennych przyrodniczo lub kulturowo. W górach ich znaczenie jeszcze bardziej wzrasta - poruszając się szlakiem turyści mają gwarancję, że trasa poprowadzona jest w sposób bezpieczny

- przypominają goprowcy.