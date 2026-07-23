Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Dwie osoby nie żyją, droga jest zablokowana!

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-23 14:58

Makabryczne doniesienia z Dolnego Śląska. W rejonie miejscowości Stara Góra samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Na miejscu zginęły dwie osoby. Służby prowadzą akcję ratunkową, a droga jest nieprzejezdna.

Do tragicznego zdarzenia drogowego doszło na drodze wojewódzkiej nr 323, w rejonie miejscowości Stara Góra na Dolnym Śląsku. Z nieznanych na ten moment przyczyn samochód osobowy zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym. Siła uderzenia była ogromna. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dramatyczna akcja ratunkowa na DW 323

Widok na miejscu wypadku jest przerażający. Samochód ciężarowy po zderzeniu przewrócił się na bok, a zmasakrowany pojazd osobowy znajduje się na środku jezdni. Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, by wydostać poszkodowanych z wraku. Niestety, dla dwóch osób było już za późno. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze potwierdza tragiczny finał akcji.

- Strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych ewakuowali poszkodowanych z rozbitego samochodu osobowego [...]. Podczas udzielania pomocy będący na miejscu lekarz stwierdził zgon kierowcy i pasażera osobówki

- przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze. 

Polecany artykuł:

Podrzucili miny przeciwpiechotne pod galerię pełną ludzi! Policja zatrzymała 34…

DW 323 zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy

W związku z wypadkiem droga wojewódzka nr 323 jest całkowicie nieprzejezdna. Na miejscu wciąż pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i informują o wyznaczonych objazdach w oficjalnym komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Górze.

 Wyznaczono objazdy:

  • Stara Góra – Ryczeń – Osetno
  • Stara Góra – Jastrzębia- Gola Górowska- Osetno.
Zniszczone auto na drodze i służby ratunkowe w tle. O wypadku na Dolnym Śląsku przeczytasz na SE Wrocław.
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GÓRA
DOLNY ŚLĄSK
ŚMIERTELNY WYPADEK