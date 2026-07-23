Do tragicznego zdarzenia drogowego doszło na drodze wojewódzkiej nr 323, w rejonie miejscowości Stara Góra na Dolnym Śląsku. Z nieznanych na ten moment przyczyn samochód osobowy zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym. Siła uderzenia była ogromna. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dramatyczna akcja ratunkowa na DW 323

Widok na miejscu wypadku jest przerażający. Samochód ciężarowy po zderzeniu przewrócił się na bok, a zmasakrowany pojazd osobowy znajduje się na środku jezdni. Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, by wydostać poszkodowanych z wraku. Niestety, dla dwóch osób było już za późno. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze potwierdza tragiczny finał akcji.

- Strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych ewakuowali poszkodowanych z rozbitego samochodu osobowego [...]. Podczas udzielania pomocy będący na miejscu lekarz stwierdził zgon kierowcy i pasażera osobówki

- przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze.

DW 323 zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy

W związku z wypadkiem droga wojewódzka nr 323 jest całkowicie nieprzejezdna. Na miejscu wciąż pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i informują o wyznaczonych objazdach w oficjalnym komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Wyznaczono objazdy:

Stara Góra – Ryczeń – Osetno

Stara Góra – Jastrzębia- Gola Górowska- Osetno.