Pogoda dla Wrocławia: 24-26 lipca

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się weekendu z wyraźnym trendem wzrostowym, jeśli chodzi o temperaturę. Każdy kolejny dzień przyniesie wyższe wartości na termometrach, co z pewnością ucieszy miłośników ciepła. Aura nie będzie jednak przez cały czas stabilna. Za oknem nie zawsze będzie bezchmurnie, a prognozy wskazują na zmienne warunki, które połączą ciepłe powietrze z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na początku i na końcu weekendu.

Początek weekendu z szansą na deszcz

Piątek, 24 lipca, rozpocznie weekend przyjemną, letnią temperaturą sięgającą w najcieplejszym momencie dnia około 25 stopni Celsjusza. To dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz po pracy czy szkole. Noc będzie jednak wyraźnie chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni, co zapewni komfortowy sen. Na niebie pojawi się małe zachmurzenie, ale prognozowane są również niewielkie opady deszczu, więc warto być przygotowanym na ewentualny, krótki prysznic. Powieje też umiarkowany wiatr, osiągający prędkość około 5 m/s.

Sobota najlepszym dniem na aktywność

Zdecydowanie najlepsze warunki pogodowe synoptycy przewidują na sobotę. Ten dzień we Wrocławiu będzie odczuwalnie cieplejszy od piątku – słupki rtęci wskażą maksymalnie 27 stopni. Co najważniejsze, sobota zapowiada się jako dzień całkowicie bezdeszczowy. To idealna okazja, by w pełni wykorzystać weekend i spędzić więcej czasu na zewnątrz, zwłaszcza że wiatr osłabnie do około 3 m/s, stając się ledwo odczuwalny. Zachmurzenie będzie umiarkowane, więc okresy ze słońcem będą się przeplatać z niewielkimi chmurami.

Gorący i deszczowy finał weekendu

Niedziela, 26 lipca, przyniesie prawdziwą kulminację ocieplenia i poczujemy niemal upalną pogodę. To będzie najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną dochodzącą do imponujących 32 stopni Celsjusza. Bardzo ciepła będzie również noc z niedzieli na poniedziałek, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 17 stopni. Niestety, wysoka temperatura to nie wszystko – wraz z nią powrócą opady. Prognozowany jest słaby deszcz, który może przynieść ulgę od gorąca, ale też pokrzyżować plany. Wiatr ponownie przybierze na sile, wiejąc z prędkością zbliżoną do 5 m/s.

Jak spędzić weekend we Wrocławiu?

Analizując prognozę, najlepszym dniem na zaplanowanie aktywności na świeżym powietrzu wydaje się sobota. Bezdeszczowa i bardzo ciepła aura będzie sprzyjać długim spacerom, wycieczkom rowerowym czy rekreacji w miejskich parkach. W piątek pogoda również będzie przyjemna, ale warto mieć przy sobie parasol na wypadek przelotnych opadów. Niedziela, mimo najwyższej temperatury, może okazać się kapryśna. To dobry moment na plany, które można łatwo zmodyfikować w razie deszczu – na przykład poranny spacer, a po południu relaks w miejscu, gdzie schronimy się przed ewentualnymi opadami.

Dane pogodowe: OpenWeather