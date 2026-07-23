Wieczorna interwencja służb przy galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze zakończyła się dopiero około godziny 00:30. Powodem były dwa niewybuchy z okresu II wojny światowej odnalezione w pobliżu obiektu. W związku z zagrożeniem ewakuowano około 160 osób przebywających w galerii, a także mieszkańców okolicznych budynków. Po zakończeniu działań saperzy zabrali niebezpieczne znaleziska do neutralizacji.

Niewybuchy znaleziono przy galerii w Jeleniej Górze

Pierwsze informacje o zagrożeniu pojawiły się we wtorkowy wieczór. Miasto poinformowało o konieczności natychmiastowej ewakuacji galerii Nowy Rynek. Władze apelowały do mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.

- W związku z odnalezieniem niewybuchu, podjęto decyzję o ewakuacji Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Na miejscu prowadzone są działania przez funkcjonariuszy Policji oraz pozostałe służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie spokoju, uważne słuchanie poleceń służb oraz bezwzględne stosowanie się do ich wytycznych

- przekazywał późnym wieczorem Urząd Miasta w Jeleniej Górze.

Na miejscu pracowali policjanci, strażacy, ratownicy medyczni oraz przedstawiciele miejskiego zarządzania kryzysowego. W trakcie akcji wprowadzono również zmiany w organizacji ruchu.

Skąd wzięły się materiały wybuchowe?

Podczas wieczornego briefingu prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak wyjaśnił, że sprawa ma związek z wcześniejszymi pracami rozbiórkowymi prowadzonymi przy ulicy Lubeckiej.

- W trakcie działań rozbiórkowych przy ul. Lubeckiej znalezione zostały materiały wybuchowe, ale one zostały znalezione w momencie kiedy gruz został wywieziony do Staniszowa. Tam znaleziono około 5 materiałów wybuchowych (...) W międzyczasie okazało się, że dwa materiały wybuchowe zostały wyniesione z gruzowiska i wyrzucone pod Galerią Nowy rynek. Jeden znajduje się w pojemniku, drugi w pasie zieleni przylegającym do galerii. Stąd była ewakuacja pracowników i klientów, około 160 osób. Została zamknięta ulica Podwale a następnie Jana Pawła II, od ul. Mostowej do ul. Sobieskiego

- przekazywał prezydent miasta w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Policja: ewakuowano także mieszkańców

Komenda Miejska Policji poinformowała, że zgłoszenie wpłynęło około godziny 19:40. Według wstępnych informacji jeden z przedmiotów przypominających niewybuch znajdował się w koszu na śmieci przy galerii handlowej.

Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji nie tylko osób przebywających w galerii.

- W trosce o bezpieczeństwo, w związku z możliwym zagrożeniem, podjęto decyzję o ewakuacji około 160 osób przebywających w galerii oraz na terenie w jej pobliżu, a także 11 mieszkańców okolicznych budynków

- przekazała policja.

Podczas akcji zamykano kolejne ulice. Początkowo ruch skierowano objazdami ulicą Podwale, a później policja wyłączyła z ruchu również fragment alei Jana Pawła II w rejonie galerii.

Miasto przekazało także, że dla osób ewakuowanych podstawiono autobus na przystanku przy ulicy Podwale w kierunku Cieplic.

Akcja zakończyła się po północy

Około godziny 00:30 patrol saperski z Wrocławia zakończył działania. Oba niewybuchy zostały zabezpieczone i wywiezione do bezpiecznej neutralizacji.

- Policyjni saperzy podjęli ładunki celem neutralizacji. Działania służb zakończone w okolicach galerii Nowy Rynek

- poinformował magistrat.

Następnie końcowy komunikat opublikowała policja.

- Około godziny 00:30 patrol saperski z Wrocławia zabezpieczył dwa niewybuchy pochodzące z okresu II wojny światowej, które zostały zabrane w celu ich bezpiecznej neutralizacji

- poinformowała policja.